聯合國報告：非洲非法資金流動 每年高達890億

聯合國貿易發展組織（United Nations Conference on Trade and Development，簡稱UNCTAD）日前發布「2020非洲經濟發展報告」，指出每年估計有886億元非法資本離開非洲，相當於非洲國內生產總值的3.7%。

報告指出，非法資金流動指非法來源、轉移或使用的資金和資產的跨境流動，非洲國家每年有約886億元資金離開；金額相當於非洲國家收到的官方發展援助年度流入總額，以及和外國直接投資年度流入總額的總合，前者有480億元，後者有540億元。

UNCTAD非洲分支首席政策研究員表示，886億元其實很有可能被低估，金額中有近一半為黃金、鑽石和白金出口，黃金占無發票出口的77%。

UNCTAD秘書長基圖伊表示，非法資金流動剝奪非洲及人民的發展前景，破壞透明度和問責制，削弱國際對非洲機構的信任。

報告指出，從2000年至2015年，來自非洲的非法資本外逃總金額達到8360億元。而且，非法資金流動通常與避稅和逃稅策略有關，很多非洲國家缺乏國內轉移定價規則，地方司法機構也缺乏挑戰跨國企業逃稅的工具。

報告還指出，在非法流動資金數字較高的非洲國家，政府在衛生方面的支出比該數字較低的國家低25%，教育方面更是低58%，而婦女和女孩獲得衛生健保和教育的機會往往較少，更易受到非法資金流動的負面影響。

非洲要彌補巨大資金缺口，估計每年需要2000億元。報告強調，非洲國家需要加強參與國際稅收改革，保證稅收競爭附和非洲金融共同體的協議，並爭取更多的徵稅權。