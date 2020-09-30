科威特元首薩巴逝世 生前助國家與伊拉克重建聯繫

科威特元首薩巴（Emir Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah）29日過世，內閣宣布，他的胞弟、王儲納瓦夫已獲任命為元首。薩巴自2006年統治科威特，引領科威特外交政策逾50年，享壽91歲。

內閣在國營電視台宣布王儲納瓦夫（Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah）繼位。根據科威特憲法，元首過世後，王儲自動成為元首，並在國會宣誓後掌權。

科威特是位於波斯灣的阿拉伯產油國家，也是美國盟邦。納瓦夫的繼任預期不會影響科威特的石油生產及外國投資策略。

薩巴2006年成為科威特第15任元首，此前曾先後擔任該國外交大臣、首相等職務。薩巴生前試圖平衡與鄰近強國的關係，他與沙烏地阿拉伯建立最緊密關係，與曾占領科威特的伊拉克重建聯繫，並與伊朗保持公開對話。他也曾嘗試調解沙烏地及其盟邦杯葛卡達的波斯灣爭端。

薩巴2000年植入心律調節器，2007年8月因尿路感染接受手術。去年9月，他曾來美接受治療，同年10月返回科威特。今年7月，他入院接受身體檢查並接受手術，並於8月6日來美接受進一步治療。