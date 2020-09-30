印度國際特赦停擺 批當局凍結銀行帳戶「獵巫」

「國際特赦」組織印度分會29日表示，由於受到印度政府打壓，銀行戶口被凍結，決定停止在印度的運作，並斥當局的針對行動是「獵巫」（witch-hunt）。該組織近年批評當局廢止「喀什米爾的憲法特殊地位」，引發當局不滿。

印度調查經濟罪行的執法部門10日以因涉嫌「違反國外資金規定」等理由，凍結國際特赦印度分部銀行戶口，迫使組織停止運作，遣散140職員及停止推動人權及研究工作。

組織29日發表聲明，批評印度當局的金融犯罪指控無根據，明顯是為製造恐懼氣氛及消除批評聲音。印度總理莫迪政府本月對外國資助的慈善組織收緊限制。

對於種種指控，印度內政部回應，凍結國際特赦組織的銀行帳戶，是因該組織未遵守當地的外匯相關法令，並稱過去政府也拒絕特赦組織從海外接收資金的申請，當時也暫停該組織在印度營運。

國際特赦近月發表兩份批評印度政府的報告，一份是2月德里騷亂中警方侵犯人權的行為，另一份是譴責印度政府撤去喀什米爾邦自治權後一年，仍限制該地區公民自由。