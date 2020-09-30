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南蘇丹物資不足 UN招安叛軍陷僵局

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
聯合國協助南蘇丹整頓叛軍的計畫，近日陷入窒礙難行的困境。（Photo from Pixabay）
聯合國協助南蘇丹整頓叛軍的計畫，近日陷入窒礙難行的困境。（Photo from Pixabay）

因為食物不夠，聯合國無法順利收編南蘇丹叛軍，恐讓該國再陷入內戰惡夢！聯合國南蘇丹特使29日坦言，由於缺乏糧食、物資，導致他們無法有效整合南蘇丹眾多的武裝份子，希望國際社會能伸出援手。南蘇丹2018年脫離蘇丹獨立後，境內軍閥割據，雖然政府在聯合國協助下將進行招安，但目前看起來情況並不樂觀。

叛軍收編進程停擺

根據《半島電視台》報導，聯合國南蘇丹任務特別代表希勒表示，雖然他們找到地方安置叛軍，但是整個計畫的物資並不夠，所以目前的收編任務幾乎沒有進度，「連第一階段都還沒有」，因此他希望國際可以幫助南蘇丹政府將各組織收編、受訓，從叛軍轉型為國家的軍隊。

「如果缺糧的問題無法解決，叛軍燒殺擄掠的狀況只會繼續上演。」希勒憂心的說，聯合國向叛軍承諾，編入國軍的話，會改善他們的基本待遇，如果這個承諾太久無法達成，軍心很容易渙散，且會惡化，回到過去軍隊四處搶劫的困境，讓南蘇丹持續陷入動盪。

內戰、人道危機

他也不滿南蘇丹政府既有的部隊一直妨礙聯合國維和部隊的行動，這讓他們營救被叛軍脅持的人質時遇到很大的困難。南蘇丹雖然在2018年從蘇丹獨立，正式終結蘇丹內戰，但境內遭到許多武裝份子割據，政府在當時承諾要將他們進行收編。

《聯合國》提到，不過南蘇丹尚未完全從蘇丹內戰的陰影中走出，國內基礎設施仍殘破不全，國內逐漸浮現糧食安全危機，該國6月又爆發洪災，讓境內70萬居民流離失所，至今有550萬人需要人道援助，但就如前文所提，在南蘇丹的許多計畫都陷入停滯，令外界堪憂。

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