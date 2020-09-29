50國使節籲波蘭尊重LGBT 華沙駁回批評

波蘭總理莫拉維茨基反駁了多國大使和國際組織關於尊重LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人）社群權利的呼籲。在一次新聞會上，他強調，「若論寬容，任何人都不能教訓我們。它存在於我們的基因中。」來自法律與公正黨的這位現年52歲的政治家稱，只要了解一下歷史就能看到這一點。他表示，現在，自由也包括，反對方也能為自己的權利發聲。

鑑於波蘭國內出現一系列敵視LGBT的言論和政策決定，50名外國大使和國際組織在波蘭的代表發表一份公開信，呼籲尊重人權。公開信指出，尊重在《世界人權宣言》中確立的基本人權責成各國政府，「保護所有公民不受歧視、享有公平機會。」公開信強調，為保護弱勢社群不受虐待不受仇視言論的攻擊，必須創造出「不歧視、講寬容、相互接受的環境」。

德國大使也簽了名

公開信的簽名者中也包括了德國駐波蘭大使和來自20個歐盟成員國的駐波大使，以及英國、美國和其它歐洲國家及非歐洲國家的大使。此外，多個聯合國組織、歐洲安全與合作組織、比利時地區特使也表明了自己的立場。比利時大使館主持協調了公開信事宜。

波蘭副外長雅布隆斯基（Pawel Jablonski）推文回應說，波蘭完全贊同公開信所表達的立場。不過，他同時強調了波蘭憲法上關於男女間婚姻的至尊角色的規定。他表示，強調這一點並不就是歧視，而是尊重波蘭所重價值的一個標志。

不寬容氣候

在民族保守主義的執政黨--法律與公正黨治下，LGBT人士 受到越來越多的語言攻擊。該國總統杜達（Andrzej Duda）就在選戰中頻發反同性戀的怨恨言辭，並成功再度當選。涉及LGBT人士，他例如就說過這樣的話：「人們試圖說服我們，承認他們也是人。可這不過是一種意識形態。」

8月底，杜達任命議會外交委員會主席勞（Zbigniew Rau）為外交部長。雖屬無黨派人士，但勞於2019年列入了法律與公正黨的競選名單，並成功進入議會。選戰中，他曾在臉書上呼籲：「停止LGBT意識形態；停止死亡文明。」

天主教保守色彩濃厚的波蘭南部和東部的近百個城鎮已通過反對所稱的「LGBT意識形態」的決議案。相關決定雖對LGBT群體沒有法律後果，卻強化了一種不寬容的氣候。出於抗議，若干其它歐盟國家暫停或廢除了與波蘭城市的伙伴關系。歐盟委員會決定，不再向涉事波蘭城鎮提供城市伙伴關系資助金。

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