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回不去校園又沒錢 童工問題加劇

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
疫情導致學校關閉，也讓數以百萬計的兒童淪為童工。（Photo from聯合國兒童基金會）
疫情導致學校關閉，也讓數以百萬計的兒童淪為童工。（Photo from聯合國兒童基金會）

疫情導致學校關門，數萬名兒童淪為童工。在許多開發中國家，學校因疫情遲遲無法開放，也沒有線上課程讓孩童繼續學習，失去學校的庇蔭，失學的兒童被迫投入工作，淪為童工。聯合國統計，在疫情影響下恐高達2400萬名學童輟學，其中數以百萬計的兒童將會投入工作，且難以再回到校園。

開發中國家童工嚴重

《紐約時報》報導，多年以來國際社會大力呼籲停止聘用童工，讓學童回歸學校，然而疫情的爆發讓這一切又打回原形。學校不開也沒有遠端學習的資源和資金。失去學校的學童，最終只能投身工作場域。

在肯亞，10歲的孩子在搬運沙子，而西非的孩子正在可可園砍雜草，印度的兒童甚至被迫全身塗滿銀色顏料，當成乞討用的活雕像。《聯合國》預估，疫情導致全球至少2400萬名兒童輟學，其中有數以百萬的兒童淪為童工，且兒童一但進入職場，想回到學校將更加艱難。

童工的激增，讓近年好不容易提升的識字率、入學率，再度下降，兒童健康乃至社會整體的進步也會被拖垮。聯合國兒童基金會的官員Cornelius Williams憂心表示，若不趕快挽回，讓學童回歸校園，恐怕會讓數十年消滅童工的努力付諸流水。

饑荒人道危機

除了童工問題，疫情造成的還有嚴重的飢餓問題。以南蘇丹為例，嚴重的飢荒將兒童推向絕望，除了童工人數上升，女童婚姻和販賣兒童的案例也不斷在增加。來自烏干達的數據顯示，在疾病流行期間，青少年的懷孕率大幅上升，肯亞的人道機構人員表示，許多十幾歲的少女因為疫情，沒學可上，家庭陷入困難，被迫淪為性工作者。

「為什麼餐廳、體育館都能逐漸解封開放，學校卻不能？」人道救援組織提出質疑，那些曾經大力倡導「教育翻轉社會」的政府，為何不能將開放學校作為第一優先？

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