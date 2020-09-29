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美軍演習戴「中國地圖臂章」 中媒怒嗆挑釁：刺激人們想象力

世界日報 / 中國新聞組╱北京29日電
參加「敏捷死神」演習的美軍士兵，佩戴了印著疑似中國地圖形狀紅色剪影的臂章。圖翻攝自美國空軍雜誌網頁
參加「敏捷死神」演習的美軍士兵，佩戴了印著疑似中國地圖形狀紅色剪影的臂章。圖翻攝自美國空軍雜誌網頁

美國空軍近日出動MQ-9「死神」無人機，在東太平洋展開一場特殊演練。參與演練的MQ-9無人機部隊人員被曝光佩戴了印有紅色中國地圖剪影的臂章，引起關注。對此，中共黨報人民日報旗下環球時報發表社評痛批「挑釁」，並揚言「美軍膽敢攻擊我島礁必遭猛烈反擊」。

環球網引述美國空軍雜誌報導，上述名為「敏捷死神」的演習於9月3日開始，於9月29日結束。這也是美國空軍首次在太平洋上開展的無人機戰術訓練活動。報導稱，為了顯示該部隊的戰略重心從中東轉移，相關空軍人員制服上臂章印著中國地圖形狀的紅色剪影。

報導稱，MQ-9「死神」無人機是美國在中東和非洲進行了20年的反恐鬥爭的主力武器，美國空軍希望這款無人機能再度發揮作用。

美國空軍第29攻擊中隊指揮官萊恩·戴維斯中校9月21日接受空軍雜誌採訪時表示，演習中三架MQ-9無人機將與美國海軍第三艦隊合作，另外美國空軍的C-130運輸機、特種部隊以及陸戰隊隊員也將參與演習。戴維斯說：「這將是我們快速將MQ-9無人機快速轉移到世界任何地方、任何陌生地點的能力的展示，然後MQ-9無人機將在那裡發揮作戰能力，為美軍部隊提供海事領域的感知能力。」

環球時報：極其囂張的挑釁

環球時報29日發表社評指出，「MQ-9這支部隊將中國印到臂章上，並透過空軍雜誌將相關圖片公布出來，這是極其囂張的挑釁。」

社評稱，美國空軍上一次把一個國家地圖印到臂章上還是越南戰爭時候的事情，印上中國地圖這對美軍來說已很激進，而曝光相關照片，不可能是意外誤操作，美軍顯然要借此傳遞強烈信號。

社評批評，這是對中美社會彼此敵意的一次升級攪動，「美國軍方在用這種無人機和空軍人員的臂章刺激人們的想象力，製造中美走向戰爭的畫面，並以這種方式在做輿論鋪墊和動員。」

社評將美國國務院27日發表聲明再次抨擊中國對南沙島礁的建設與近日傳言美軍將派出MQ-9無人機對南沙的三個島礁發動「震撼式」襲擊聯想在一起，稱「我們必須在此對美方給予嚴厲警告：動用MQ-9無人機攻擊中國南沙島礁或其他中國目標就是戰爭行為，解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沉重代價。」

社評宣稱，「中國將毫不留情地擊落來犯的美軍戰機，無論它們是無人機，還是有人駕駛的。如果那些飛機對中國島礁造成了實際損失，我們就將打擊那些飛機起飛的平台和基地。」

美軍臂章印著中國地圖？環球時報社評痛批「挑釁」。圖翻攝自美國空軍雜誌網頁
美軍臂章印著中國地圖？環球時報社評痛批「挑釁」。圖翻攝自美國空軍雜誌網頁

空軍 美軍 解放軍 中共

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