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毛骨悚然！泳池驚見20隻毒蜘蛛 沉入水中仍可活一天
近日澳洲一名女子在自家泳池發現大量有毒蜘蛛，專家表示由於夏季即將到來、澳洲氣溫上升，這些危險生物入侵民眾家園的情況也會越來越頻繁。
住在澳洲達爾文（Darwin）的梅里特（Lauren Merritt）上周在自家泳池底部赫然發現20隻有毒的「鼠蛛（Mouse spider）」，嚇得她毛骨悚然；這種蜘蛛就算掉入水中仍可活一天。
害蟲防治公司「Pest2Kill」的專家布雷斯韋爾（Julian Bracewell）表示：從9月開始到隔年5月是澳洲蜘蛛生長最活躍的時間。他還指出鼠蛛掉進游泳池是相當常見的事。布雷斯韋爾警告：「別以為牠們死了，牠們的生命力相當旺盛，可以在水下存活長達24小時。」
布雷斯韋爾說鼠蛛在澳洲各地都可見，隨著天氣變熱，出現在民宅的頻率會越來越高。鼠蛛一般可以長到35公釐長，若被咬到會引發嚴重的疼痛與病症。布雷斯韋爾更警告若是在自家花園發現疑似鼠蛛的巢穴，絕對要請專家來處理。
據統計，澳洲每年有約1000人因蜘蛛咬傷，但過去37年間只有1人因為被蜘蛛咬到而死亡。
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