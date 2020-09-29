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美將撤離外交人員 伊拉克恐陷戰火

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國外交人員將撤離伊拉克，外界擔心這讓伊拉克成為美、伊衝突的戰場。（Photo by The U.S. Army on Flickr under Attribution 2.0 Generic）
美國外交人員將撤離伊拉克，外界擔心這讓伊拉克成為美、伊衝突的戰場。（Photo by The U.S. Army on Flickr under Attribution 2.0 Generic）

美國近日將把駐守伊拉克首都巴格達的外交人員撤離，巴格達頓時失去外交保護傘，恐成為美軍伊朗交戰之地。當美國與伊朗的衝突日漸加劇，伊拉克原本能作為作為緩衝地帶，但近日美國將駐巴格達人員撤離，又因為以色列、伊朗指揮官等問題，伊朗頻對美軍基地射飛彈挑釁，種種作為，讓外界擔心隨時會有大規模衝突發生。

伊拉克局勢詭譎

根據《半島電視台》報導，美國近日告知伊拉克政府，他們將關閉伊拉克的大使館，藉此抗議伊拉克縱容境內軍事團體攻擊巴格達城內美方人員，當地重要宗教領袖薩德爾警告，美方撤離人員將會讓伊拉克陷入戰火。

《半島》分析，伊朗境內許多由政府撐腰的基地組織，對美國與盟友的軍隊轟炸的頻率愈來愈高，如果沒有控制相關情況，對伊拉克政府也是傷害，而且美國在伊拉克的做法將會彈性化，除了經濟持續制裁伊朗以外，可能也不排除再次進行軍事行動。

但駐伊美軍今年將從8200人縮減至5200人，因此對伊朗的軍事攻擊方式，可能將會以精準打擊為主。美國五角大廈28日也再次重申，美軍在伊拉克打擊恐怖組織的行動不會停止，以確保伊拉克長期安全。

雙方態度強硬

伊拉克雖然與伊朗交好，但現在的首相是由美國的支持下當選，雖然美國總統川普對伊朗的態度益發強硬，他在16年競選的政見之一是將美軍從中東撤離，美國近來又將舉行總統大選，伊拉克學者也擔心川普會因為選舉考量而有所行動，讓伊拉克再陷入過去的戰亂。

《衛報》提到，伊拉克首相也呼籲境內勢力龐大的什葉派（比較親伊朗）勢力不要在美國大使館附近進行飛彈攻擊，不過美、伊雙方對彼此的態度都以鷹派佔據優勢，因此外界還是擔心最前線的伊拉克會成為美、伊衝突的戰場。

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