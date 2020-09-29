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為隱私退王室…哈梅將出演Netflix真人秀 挨批「虛偽」

世界日報 / 編譯中心／綜合28日電
哈利和梅根被爆同意出演Netflix新推出的真人實境節目。(路透資料照片)
哈利和梅根被爆同意出演Netflix新推出的真人實境節目。(路透資料照片)

英國哈利王子和妻子梅根傳出同意參加Netflix（網飛）新推出的真人實境節目，Netflix的Docuseries團隊將跟隨這對夫婦三個月，記錄他們的慈善工作。兩人的新動向引來爭議，有聲音指出他們當初離英來美就是為了隱私，如今參加真人節目簡直是打臉，還有人說他們「虛偽」。

綜合每日郵報、太陽報報導，據悉，哈利與梅根此舉是希望世人能夠瞭解他們的慈善事業和生活，而梅根也想透過這個節目讓民眾瞭解「真正的她」。消息人士指出，兩人此前已和Netflix簽署了一項1.5億美元的協議，包括製作電視劇、電影和兒童節目，不過僅限於幕後製作。

消息人士還透露，哈利和梅根參加的真人秀品味較高，和一般節目不太一樣。紀錄片拍的不是他們關起門來要做什麼，而是著墨他們的慈善事業。Netflix一位發言人稱，目前已有幾個項目正在開發中，包括一部創新的自然紀錄片和一部慶祝鼓舞女性的動畫系列片，但目前尚不能透露。

不過，英國「王室」雜誌（Majesty magazine）編輯對於這對夫婦的決定表示不解。她指出，哈利與梅根以「希望獲得更好的隱私」為由退出王室，從英國到美國加州居住，卻在短時間內就同意接受出演真人秀，讓人感覺虛偽，「他們現在做的正是他們說過不會做的事」。

也有英國網友表達不滿，認為兩人拿著英國王室的名頭在外面當「網紅」，不愛惜羽毛。

英國 王室 紀錄片 哈利王子 Netflix

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