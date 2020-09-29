聽新聞
test
0:00 / 0:00
為隱私退王室…哈梅將出演Netflix真人秀 挨批「虛偽」
英國哈利王子和妻子梅根傳出同意參加Netflix（網飛）新推出的真人實境節目，Netflix的Docuseries團隊將跟隨這對夫婦三個月，記錄他們的慈善工作。兩人的新動向引來爭議，有聲音指出他們當初離英來美就是為了隱私，如今參加真人節目簡直是打臉，還有人說他們「虛偽」。
綜合每日郵報、太陽報報導，據悉，哈利與梅根此舉是希望世人能夠瞭解他們的慈善事業和生活，而梅根也想透過這個節目讓民眾瞭解「真正的她」。消息人士指出，兩人此前已和Netflix簽署了一項1.5億美元的協議，包括製作電視劇、電影和兒童節目，不過僅限於幕後製作。
消息人士還透露，哈利和梅根參加的真人秀品味較高，和一般節目不太一樣。紀錄片拍的不是他們關起門來要做什麼，而是著墨他們的慈善事業。Netflix一位發言人稱，目前已有幾個項目正在開發中，包括一部創新的自然紀錄片和一部慶祝鼓舞女性的動畫系列片，但目前尚不能透露。
不過，英國「王室」雜誌（Majesty magazine）編輯對於這對夫婦的決定表示不解。她指出，哈利與梅根以「希望獲得更好的隱私」為由退出王室，從英國到美國加州居住，卻在短時間內就同意接受出演真人秀，讓人感覺虛偽，「他們現在做的正是他們說過不會做的事」。
也有英國網友表達不滿，認為兩人拿著英國王室的名頭在外面當「網紅」，不愛惜羽毛。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言