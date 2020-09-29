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NTT考慮重金買回電信事業Docomo 將創日本最大私有化案

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
日本電信巨擘NTT集團傳出計劃將行動電信事業NTT Docomo私有化。（歐新社）
日本電信巨擘NTT集團傳出計劃將行動電信事業NTT Docomo私有化。（歐新社）

根據日經新聞報導，日本電信巨擘NTT集團計劃把行動電信事業NTT Docomo私有化，透過要約收購方式轉為全資子公司，預期收購股權的金額可能達4兆日圓（380億美元），成為日本歷來最大私有化案。

日經報導，這項計畫「很快」就會宣布。NTT集團將尋求收購NTT Docomo被其他股東持有的34%在外流通股，並在交易完後後讓Docomo下市。

NTT Docomo 29日表示，NTT將提出收購要約一案預定會在今日提交董事會討論，若有做出任何決定將進行宣布。NTT也說，尚未對NTT Docomo做出決定，今天將召開董事會。

日經報導說，一般而言，這種收購要約提出的價碼會比當前股價溢價30%，若以Docomo在28日收盤價格計算，代表NTT集團的這樁交易價值可能超過4兆日圓。

Docomo是日本最大行動電信營運商，自1998年起在東證一部掛牌上市，一直維持是日本第六大市值公司。NTT目前持有66.2%的Docomo股權。

私有化將讓Docomo更能靈活因應必須調降行動電信服務費率的壓力。新上任的日本首相菅義偉曾表示，日本電信費率能降價約40%，並且考慮把這做為施政的優先政策。

政府文件顯示，在東京的上網重量級用戶所支付的電信月費是巴黎消費者的逾三倍，因此，觀察人士說，菅義偉若能成功調降電信費率，將成為上任首相後「快速致勝」的亮眼政績，也避免自身被視為「看守首相」。

NTT同時尋求為加強與其他集團企業合作加速決策過程，以便更有效率地投資5G無線網路、物聯網（IoT）科技並且為調降費率釋出資源。

雖然調降費率代表Docomo的獲利將受到暫時衝擊，但若有NTT做為單一股東，將減輕Docomo受到的影響。在菅義偉先前發動猛烈攻勢時，Docomo曾在2018年中期計畫中暗示，獲利將一路下滑至2023年度。

這樁交易也將協助強化NTT集團的強項與資產，以便為擴大海外業務鋪路。Docomo長期來一直是NTT集團獲利的主要推動力，但日本無線電信市場已經飽和，如何維持成長的計畫卻依然不明。

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