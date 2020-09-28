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艾未未法院外抗議 反對引渡阿桑奇

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中國異議藝術家艾未未。 圖／德國之聲提供
中國異議藝術家艾未未。 圖／德國之聲提供

（德國之聲中文網）中國異議藝術家艾未未周一（9月28日）在倫敦老貝利法院（即中央刑事法院）外舉行了一場無聲抗議，反對引渡維基解密創始人阿桑奇（Julian Assange）到美國。阿桑奇被美國當局指控犯下間諜罪等一系列罪行。

過去兩年間，艾未未定期探望阿桑奇。先是在厄瓜多爾駐英國大使館，直到阿桑奇被驅逐；隨後是在關押阿桑奇的倫敦高安全級別監獄貝爾馬什（Belmarsh）。艾未未說，當局必須保護新聞自由。

「他準備去戰鬥，但這對他不公平。」艾未未說，「釋放他，讓他成為一個自由人。」

49歲的阿桑奇被美國檢察官指控在十多年前犯下17項間諜罪和一項濫用計算機監測美國軍方秘密情報罪。如果這些罪行成立，阿桑奇將面臨最高175年刑期。

阿桑奇的辯護團隊說，他是一名記者，受到美國憲法第一修正案保護，有權監督美國軍方在伊拉克和阿富汗軍事行動中的不法行為。

「他真正代表了我們自由的核心價值--因為我們有新聞自由。」艾未未說，「我們需要大量抗議，各種形式的抗議。我是一名藝術家，如果我不能利用自己的藝術，或者它受到限制，那麼我寧願保持沉默。」

阿桑奇的父親希普頓（John Shipton）也參與了在倫敦這家法院外的抗議活動。他說，「艾未未是享譽全球的藝術家，他與朱利安並肩作戰，賦予了這場戰鬥世界性的意義。」

63歲的艾未未是當代最成功的藝術家之一。他的自行車裝置和向日葵裝置遍及世界各地。在中國，他先後受到鼓勵、容忍、騷擾、拘留和長期禁止出國的待遇。2011年，在阿拉伯爆發茉莉花革命之後，中國政府對異議人士進行了一場廣泛的打擊。當年4月，艾未未在北京機場被捕，隨後被拘押了81天。目前，他居住在德國和英國。

阿桑奇擁有很多支持者，其中包括一些知名人士，例如時裝設計師維韋斯特伍德（Vivienne Westwood）、演員安德森（Pamela Denise Anderson）和說唱歌手MIA。

阿桑奇的引渡聽證會原計劃今年5月舉行，因為新冠疫情推遲到9月初，定於本周內結束。

張平/ 洪沙 （美聯社）

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