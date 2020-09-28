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孟晚舟案再度開庭 辯方指責美國誤導司法

德國之聲 / 德國之聲

法新社獲取的法庭文件顯示，辯護律師認為，美國對孟晚舟的核心指控是孟晚舟向匯豐銀行隱瞞了華為同其駐伊朗子公司Skycom之間的關系，但該項控罪信息錯誤並缺乏依據。這份文件稱：「向法庭呈上這樣一種具有誤導性和不完整的記錄，使得法庭審理無法繼續進行。」

2018年12月初, 華為財務總監孟晚舟在溫哥華轉機時，加拿大警方基於美方此前發出的逮捕令逮捕了孟晚舟。孟晚舟被控涉嫌銀行欺詐，涉嫌違反美國對伊朗的制裁令。從2018年底至今，孟晚舟及其律師團隊，一直在努力阻止她被引渡到美國。

孟晚舟事件使得中加兩國關系急劇惡化，雙方的隔閡日漸加深。孟晚舟被捕九天之後，中國方面逮捕了兩名在華加拿大公民：前外交官康明凱（Michael Kovrig)和商人斯帕弗（Michael Spavor）。人們普遍認為，這是中方對孟晚舟事件采取的報復行動。今年六月，上述兩名加拿大人被正式以間諜罪行遭到起訴，而此前不久，孟晚舟終止引渡程序及要求獲釋的司法努力在加拿大遭法官駁回。

持續已近兩年的法庭審理中，孟的辯護律師一直在同檢方展開激烈爭辯，要求查閱同孟晚舟案相關的政府內部文件。此外，孟的律師團隊還指責美國和加拿大司法當局，在對孟晚舟正式提起訴訟之前，在沒有律師的情況下，即在機場對孟晚舟進行問訊及搜集證據，此舉侵犯了孟晚舟的權利。孟晚舟的辯護律師還指稱，加拿大皇家騎警向美國聯邦調查局提供了孟晚舟智能手機、平板電腦和手提電腦的技術數據。

今年七月，加拿大聯邦檢察官羅伯特·弗拉特（Robert Frater)對上述指控回應道：「加拿大檢察院絕不接受所謂剝奪孟女士權利的串謀指控。我們不接受侵害孟女士權利的指控。」

盡管受新冠疫情影響，不列顛哥倫比亞最高法院的工作一度中斷，但就孟晚舟案件的審理一直通過視頻庭訊得以繼續進行，但進展卻十分緩慢。今年八月中旬的上一次庭訊中，孟的辯護律師曾表示，本周一，孟晚舟有望在數月以來首次親臨法庭。

美方的控罪指稱，孟晚舟及華為公司違背美國對伊制裁令，通過Skycom對伊朗開展業務。美國司法部宣稱，在香港注冊的Skycom公司是華為一家偽裝並不巧妙的前沿公司，因為該公司的員工使用華為的電郵信箱和工作證。公司高管也是華為的前員工。孟晚舟本人也承認，她曾在Skycom管理層任職。

華為曾參股Skycom, 後來又將股權轉賣給了另外一家公司。但美國方面稱，後者也同樣受到華為的控制。

美國方面宣稱，孟晚舟故意對匯豐銀行隱瞞了上述伊朗業務，從而將該銀行置於違反對伊制裁令的危險境地。

美方司法部提及了2013年孟晚舟向匯豐銀行提交的一份報告，此前英屬匯豐銀行因擔心卷入伊朗業務，遂請求孟晚舟做出解釋。但孟晚舟本人則強調，她只是同匯豐高管在一家香港餐廳會面並舉行了會談。

孟晚舟表示，Skycom只是華為在伊朗的生意伙伴，而華為在伊朗的業務並不違背國際法或美國的法律。

對於美方對孟晚舟的指控以及今年二月有關華為竊取美國技術的指控，華為一律予以否認。

美國政府稱，華為同中國政府關系密切，因而對美國的國家安全構成了威脅。而中方則指責美國出於技術霸權的需要，蓄意要置華為於死地。

孟晚舟目前仍處於取保候審狀態。預計，她的引渡官司將持續至明年三月至四月。不過，路透社援引法律專家的話報道稱，若有任何一方提出上訴，案子可能還會在加拿大的司法體系中審理數年之久。

達楊 / 洪沙 (法新社，路透社）

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