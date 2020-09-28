瑞士民粹公投碰壁 歐盟主席表欣慰

民粹主義的浪潮近日在瑞士受挫！瑞士有政黨提出要禁止歐盟人民自由在瑞士境內謀生的主張，該項決議在近日公投結果出爐，瑞士人民以62%的民意否決了這項提案，這也讓歐盟議會主席米歇爾很高興，希望未來能跟瑞士有更好的交流。

民粹主張受挫

根據《歐洲新聞網》報導，瑞士近日以62%的民意，反對限制歐盟會員國民眾來瑞士的提案，這是由瑞士極右翼政黨「瑞士人民黨」先前提出了的公投案，要求非歐盟成員國的瑞士（永久中立國）能夠禁止歐盟公民在境內自由工作與生活，希望藉此禁止移民進入瑞士。

不過瑞士本身即有至少4分之1、約210萬的人口是來自歐盟國家與英國的外國人，瑞士也有46萬名公民在歐盟境內生活，如果這項公投通過，瑞士就必須跟歐盟終止許多雙邊協議與貿易優惠，因此公投結果讓許多人感到欣慰，歐盟議會主席米歇爾也表示，這代表瑞士人還想跟歐盟交流。

擔心經濟受影響

支持限制歐盟移民進入的選民馬丁表示，這就是公投結果，他必須接受，但轉念一想，我們也希望這些移民可以來瑞士工作、促進經濟發展。《英國廣播公司》提到，反對黨也承認，即使新冠疫情肆虐，瑞士民眾還是希望與歐盟進行自由交流，避免經濟受挫。

《BBC》也提到，由於瑞士永久中立國的特殊定位，因此在跟歐盟談判的時候會跟其他國家不同，不過歐盟向來堅持，如果要自由貿易就一定要開放國界，雖然質疑聲浪不斷，但以現今瑞士人的民意來看，他們還是認同這樣的條件限制。

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