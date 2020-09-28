助南島經濟發展 紐國、亞洲關係增溫

紐西蘭與亞洲的關係為何？多數人會直接聯想到北島大城奧克蘭去年爆發歧視亞洲人的事件，當時奧克蘭對亞洲投資感到敏感，對移民議題更涉及種族攻擊。據28日財經專業《Stuff》報導，相較於北島奧克蘭的激進作為，南島對亞洲觀感大不相同，諸如大城市基督城所在的坎特伯雷區，就獲得亞洲投資與技術移民的幫忙，該地工業與農畜牧業發展神速，雙方友善交流，也帶動觀光業發展。

紐西蘭去年爆發嚴重的種族議題，居住人口最多的北島大城市奧克蘭，也是最多亞裔人士移居的地方，而奧克蘭地區因為政黨提出的「限制外國人買房」、「是否限制移民」等選戰議題，吵得不可開交，最終甚至爆發涉及種族歧視的不善言論，要求亞洲人滾出奧克蘭，這讓「亞洲投資」在北島變成敏感的話題。

不過，根據權威商業報《Stuff》專欄指出，紐西蘭與亞洲的關係其實還有一大塊發展空間：過往與亞洲較不熟的南島。據統計，亞裔只佔南島人口的5%，遠少於北島的13.75%，導致亞裔人口對南島印象不深，也較少前往南島，但事實上，南島對待亞裔的態度與北島大不相同。

舉南島最大城基督城所在的坎特伯雷區為例，該區域在獲得亞洲投資後，工業發展相當迅速，而技術移民對該區內的農畜牧業發展更是一大助力，特別是乳製品，其次，南島相當仰賴亞洲出口的乳製品、海鮮、肉類等，企業間的互動頻繁，像是蒂阿瑙州的龍蝦公司出口中國就約佔4成之多，近期南島企業更和印尼食品運送業巨頭Gojek有過業務交流，都說明彼此關係密切。

該文更提到近期坎特伯雷舉辦的經濟討論會，會間提到，亞洲近年來成為南島經濟成長的核心，近期南島企業與當局還積極討論，在疫情打擊下影響雙方市場的商品出入口等議題，一再顯示，亞洲在南島發展計畫中佔有重要份量，除了工業、農畜牧業之外，後續預期增長的觀光業也將被帶動，未來紐西蘭與亞洲關係、互動，值得後續期待。

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