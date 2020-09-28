伊拉克外長訪伊朗 推動兩伊合作關係

「為促進兩國政治、經濟、以及文化合作，我們會保持投入。」伊拉克外交部長侯賽因27日完成兩日的出訪伊朗行程，他拜會了包括伊朗總統羅哈尼等高官，一同商討促進兩國政經合作的方法，以及美國在區域的角色。伊朗與伊拉克兩國都受疫情重創經濟，目前伊朗仍然受到美國制裁，而伊拉克也受到戰爭與動亂影響。

發展雙邊政經關係

根據《半島電視台》的報導，伊朗總統羅哈尼在會面中強調促兩國合作，伊拉克外交部長侯賽因也樂見發展雙邊關係，並表示他此行的主要目的，是在邊境、運輸、以及貿易關係上取得進展。雙方討論的一大重點，為開放阿拉伯河南端邊境的貿易關係，該河不僅構成兩國邊境，河口也直接流入波斯灣。

《美聯社》的報導指出，對伊朗來說，與伊拉克打好關係，是避開美國總統川普2018年退出核協議後，對伊朗施予的制裁的可能途徑。伊朗是伊拉克最大的交易夥伴之一，伊朗去年對伊拉克的出口總值達到近90億美元，當地通訊社報導，兩國將討論把出口額增至200億美元。

美軍危害區域穩定

伊朗外交部長扎里夫也在7月中出訪伊拉克首都巴格達，與侯賽因及伊拉克總理卡迪米會面。這是自從美國1月時空襲巴格達，殺害伊朗聖城軍將領蘇雷曼尼以來，扎里夫第一次出訪伊拉克。該次空襲在伊朗與伊拉克都引起大規模抗爭，也讓美伊關係陷入緊張。

此次出訪也討論了美國在區域的角色，羅哈尼向侯賽因表示，伊朗全力支持伊拉克境內庫德族、什葉派、以及遜尼派等派系達成團結，他也指出，美國軍隊是使區域不穩定的因素，「對我們來說，美國軍隊在中東地區的存在，無論是在伊拉克、阿富汗，或是波斯灣南部的國家，都有害區域安全與穩定。」

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