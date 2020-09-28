射殺公務員案引發緊張？南韓海上尋屍 北韓警告：不要越界

南韓指控一名失蹤公務員21日遭北韓軍方射殺後焚屍，但由於遺體仍未尋獲，南韓持續在北韓領海搜尋。北韓27日要求南韓立即停止侵犯領海搜索被公務員遺體，並表示找到遺體會移交南韓，此外，也警告南韓不要越界，徒增緊張。南韓政府27日則正式請求與北韓共同調查事件。

韓聯社報導，北韓警告南韓不要侵犯領海，計畫自行搜索歸還遺體。北韓官媒朝中社當天刊發題為「警告南北韓當局」的文章指出，南韓25日起出動大量艦船擅自越過西部海域海上軍事分界線，可能引發新的緊張局勢。南韓海警則表示，海警只在北方界線（NLL）以南海面進行搜索。

北韓聲稱的領海畫定標準和南韓不同，南韓按等距離線法畫定西部海域北方界線（NLL），而北韓1999年單方面公布位於北方界線以南的海上警備界線。雙方在2018年達成的「九一九軍事協議」中只提到北方界線，沒有明確海界。

南韓提議 恢復兩韓軍事熱線

據報導，南韓海警出動4艘500噸級艦艇、3艘300噸級艦艇、6艘小型艦艇和2架飛機，海軍則出動16艘艦艇和4架飛機展開搜查，在延平島海上集中尋找被北韓射殺的公務員遺體和遺物。

海警25日並請求韓軍提供該公務員「投北」的證據資料，截至當天上午軍方沒有回應。海警海警24日對漁政船展開調查，但是未能找到死者的手機和遺書，而且船上兩個監視器均發生故障，無從得知失當天行；目前海警正修復監視器，調查是否有人故意破損。

南韓國家安全保障會議事務處長徐柱錫27日則在記者會上表示，請求與北韓共同調查事件。徐柱錫表示南韓當局對北韓迅速道歉，並承諾防止再度發生類似事件表示感謝。

他也說，兩韓對於事件來龍去脈與事實的認知有不同之處，希望雙方以開放的姿態共同查明事實，在各自海域搜索並交換必要資訊。此外，南韓也提議恢復及重啟雙方軍事熱線。