亞美尼亞、亞塞拜然「納卡區交火」 上百軍民傷亡

亞美尼亞志願者27日響應政府號召，齊聚在首都葉里溫準備前往納卡地區參戰。（歐新社） 中亞國家亞美尼亞與亞塞拜然27日於納哥諾卡拉巴克（納卡）地區爆發激烈衝突，雙方均有軍民傷亡。亞美尼亞下令戒嚴與全國總動員，亞塞拜然則稱已占領納卡地區數個村莊。緊張局勢引發各方關注，歐洲各國呼籲雙方立即停火，一向和亞美尼亞不睦的土耳其則表態力挺亞塞拜然。

中央社引述法新社報導，亞美尼亞國防部表示，亞塞拜然在當天早上8時左右對納卡的平民屯墾區發動砲擊與空襲，亞美尼亞部隊反擊，擊毀對方4架直升機、15架無人機和10輛戰車，但也有16名戰士喪生，並有至少一名女子和一個孩童死亡，百餘人受傷。

亞塞拜然方面則說，他們在激戰期間，摧毀亞美尼亞12座防空系統，並在納卡占領七個村莊。

亞美尼亞總理帕辛揚在電視轉播的聲明中表示，反擊是適當回應，亞塞拜然必須為當前局勢負起全責，並宣布戒嚴和總動員。亞塞拜然國會也通過全國實施戒嚴，並27日起實施宵禁。

紐約時報指出，雙方過去衝突中都指責對方違反停火協議，誇大己方戰果。兩國都是前蘇聯成員，1991年蘇聯解體後，亞美尼亞裔分離主義者從亞塞拜然手中占領了納卡地區，這場1990年代的血腥戰爭導致3萬人死亡。雙方在1994年達成停火協議，但數十年來仍經常因納卡領土爭端開火，2016年雙方一場嚴重衝突導致上百人喪生，今年7月兩國的邊境衝突也造成雙方至少17名軍人陣亡。

教宗、歐盟籲停火 展開對話

事發後，天主教教宗方濟各呼籲亞美尼亞和亞塞拜然透過協商化解分歧。教宗表示：「我為高加索地區的和平祈禱，要求衝突各方具體表達善意和友愛，如此可把問題導向解決。不要使用武力和武器，而是要透過對話和協商。」

歐洲理事會主席米歇爾也推文說：「當務之急為軍事行動必須停止，以免情勢進一步升高。」他並呼籲交戰雙方「立即重返協商，且勿設任何先決條件」。

德國外交部長馬斯發布聲明說：「我呼籲衝突雙方立即停止所有戰鬥，特別是砲擊村莊和城鎮的行徑。」法國同樣呼籲亞塞拜然和亞美尼亞「立即停止戰鬥、恢復對話」。法國、俄羅斯和美國作為「明斯克集團」成員，曾居中協調納卡地區和平事宜，但上一次行動於2010年宣告失敗。

不過，亞塞拜然的重要盟友土耳其，誓言會全力支持亞塞拜然政府，要求亞美尼亞放棄「侵略行為」。亞美尼亞總理帕辛揚則呼籲國際，應確保土耳其不會插手這場衝突。

亞塞拜然和土耳其在語言及文化方面淵源深厚。土國總統厄多安27日推文說，「土耳其人民將一如既往竭盡全力支持我們的亞塞拜然兄弟」，並指責亞美尼亞是「區域內和平與安全的最大威脅」。