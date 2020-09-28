快訊

女記者轉播遭諷「像看A片」 美廣播人慘丟工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞美尼亞、亞塞拜然「納卡區交火」 上百軍民傷亡

世界日報 / 編譯中心／綜合27日電
亞美尼亞與亞塞拜然於納卡地區爆發激烈衝突，亞美尼亞國防部提供的視頻顯示戰況激烈。(歐新社)
亞美尼亞與亞塞拜然於納卡地區爆發激烈衝突，亞美尼亞國防部提供的視頻顯示戰況激烈。(歐新社)

亞美尼亞志願者27日響應政府號召，齊聚在首都葉里溫準備前往納卡地區參戰。（歐新社）
亞美尼亞志願者27日響應政府號召，齊聚在首都葉里溫準備前往納卡地區參戰。（歐新社）
中亞國家亞美尼亞與亞塞拜然27日於納哥諾卡拉巴克（納卡）地區爆發激烈衝突，雙方均有軍民傷亡。亞美尼亞下令戒嚴與全國總動員，亞塞拜然則稱已占領納卡地區數個村莊。緊張局勢引發各方關注，歐洲各國呼籲雙方立即停火，一向和亞美尼亞不睦的土耳其則表態力挺亞塞拜然。

中央社引述法新社報導，亞美尼亞國防部表示，亞塞拜然在當天早上8時左右對納卡的平民屯墾區發動砲擊與空襲，亞美尼亞部隊反擊，擊毀對方4架直升機、15架無人機和10輛戰車，但也有16名戰士喪生，並有至少一名女子和一個孩童死亡，百餘人受傷。

亞塞拜然方面則說，他們在激戰期間，摧毀亞美尼亞12座防空系統，並在納卡占領七個村莊。

亞美尼亞總理帕辛揚在電視轉播的聲明中表示，反擊是適當回應，亞塞拜然必須為當前局勢負起全責，並宣布戒嚴和總動員。亞塞拜然國會也通過全國實施戒嚴，並27日起實施宵禁。

紐約時報指出，雙方過去衝突中都指責對方違反停火協議，誇大己方戰果。兩國都是前蘇聯成員，1991年蘇聯解體後，亞美尼亞裔分離主義者從亞塞拜然手中占領了納卡地區，這場1990年代的血腥戰爭導致3萬人死亡。雙方在1994年達成停火協議，但數十年來仍經常因納卡領土爭端開火，2016年雙方一場嚴重衝突導致上百人喪生，今年7月兩國的邊境衝突也造成雙方至少17名軍人陣亡。

教宗、歐盟籲停火 展開對話

事發後，天主教教宗方濟各呼籲亞美尼亞和亞塞拜然透過協商化解分歧。教宗表示：「我為高加索地區的和平祈禱，要求衝突各方具體表達善意和友愛，如此可把問題導向解決。不要使用武力和武器，而是要透過對話和協商。」

歐洲理事會主席米歇爾也推文說：「當務之急為軍事行動必須停止，以免情勢進一步升高。」他並呼籲交戰雙方「立即重返協商，且勿設任何先決條件」。

德國外交部長馬斯發布聲明說：「我呼籲衝突雙方立即停止所有戰鬥，特別是砲擊村莊和城鎮的行徑。」法國同樣呼籲亞塞拜然和亞美尼亞「立即停止戰鬥、恢復對話」。法國、俄羅斯和美國作為「明斯克集團」成員，曾居中協調納卡地區和平事宜，但上一次行動於2010年宣告失敗。

不過，亞塞拜然的重要盟友土耳其，誓言會全力支持亞塞拜然政府，要求亞美尼亞放棄「侵略行為」。亞美尼亞總理帕辛揚則呼籲國際，應確保土耳其不會插手這場衝突。

亞塞拜然和土耳其在語言及文化方面淵源深厚。土國總統厄多安27日推文說，「土耳其人民將一如既往竭盡全力支持我們的亞塞拜然兄弟」，並指責亞美尼亞是「區域內和平與安全的最大威脅」。

土耳其 教宗 蘇聯

延伸閱讀

高加索「全面戰爭」總動員：亞美尼亞－亞塞拜然邊境交戰...威脅怎判斷？

影／中亞戰火再起 亞美尼亞全國動員炸亞塞拜然坦克

亞美尼亞總理控亞塞拜然宣戰 高加索戰雲密布

東北風來亂 大台北只能雲縫中賞月

相關新聞

南韓總統文在寅悼遭擊斃公務員 稱金正恩道歉別具意義

南韓海洋水產部日前有名公務員有意投誠北韓，卻在過程中遭到北韓槍殺且遭焚屍。對此，北韓最高領導人金正恩25日罕見向南韓總統...

伊拉克外長訪伊朗 推動兩伊合作關係

高官，一同商討促進兩國政經合作的方法，以及美國在區域的角色。伊朗與伊拉克兩國都受疫情重創經濟，目前伊朗仍然受到美國制裁，而伊拉克也受到戰爭...

助南島經濟發展 紐國、亞洲關係增溫

紐西蘭與亞洲的關係為何？多數人會直接聯想到北島大城奧克蘭去年爆發歧視亞洲人的事件，當時奧克蘭對亞洲投資感到敏感，對移民議題更涉及種族攻擊...

射殺公務員案引發緊張？南韓海上尋屍 北韓警告：不要越界

南韓指控一名失蹤公務員21日遭北韓軍方射殺後焚屍，但由於遺體仍未尋獲，南韓持續在北韓領海搜尋。北韓27日要求南韓立即停止侵犯領海搜索被公務員遺體，並表示找到遺體會移交南韓，此外，也警告南韓不要越界，徒增緊張。南韓政府27日則正式請求與北韓共同調查事件。

亞美尼亞、亞塞拜然「納卡區交火」 上百軍民傷亡

中亞國家亞美尼亞與亞塞拜然27日於納哥諾卡拉巴克（納卡）地區爆發激烈衝突，雙方均有軍民傷亡。亞美尼亞下令戒嚴與全國總動員，亞塞拜然則稱已占領納卡地區...

北京報復：美國官員見香港政界須獲批

香港《南華早報》周日（27日）引述消息報導，美國駐港外交人員會見香港官員丶政黨人士丶教育機構等，須獲得中國外交部駐港公署批准。此舉是中方針對美國限制中國駐美外交官的報復行動。

染疫康復卻掉髮 專家：來自壓力非病毒

新冠病毒全球肆虐，至今造成數十萬人死亡，許多人雖然染疫後順利康復，卻疑似產生掉髮的後遺症；許多專家指出，這些人掉髮的原因並非來自病毒本身，而是與病魔抗戰的過程中產生的生理壓力所導致。

菅義偉擬29日與普亭通話 料將談領土爭議

日本朝日電視台報導，首相菅義偉與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）擬在29日電話會談，這是菅義偉上任後首度與與蒲亭通電話。

全面戰爭動員！亞美尼亞－亞塞拜然邊境交戰...威脅怎判斷？

「因為這是2020...誰能把握這『不會』引爆失控大戰？」高加索的兩大宿敵——亞塞拜然與亞美尼亞——27日清晨再度於主權爭議的對峙前線「納戈爾諾-卡拉巴赫」地區，爆發4年來最嚴重的軍事衝突。目前居於守勢的亞美尼亞，周日已頒布全國性的軍事戒嚴令，並發出「全國後備軍人總動員」的通告；至於主動攻勢的亞塞拜然，則只針對前線各州下達「局部戒嚴」，雖未集結後備軍人待命，但據報卻與傳統盟邦土耳其密切合作，甚至藉土軍秘密引入了「敘利亞反抗軍」作為進攻亞美尼亞的替身傭兵。

影／中亞戰火再起 亞美尼亞全國動員炸亞塞拜然坦克

高加索國家亞塞拜然軍方今天跟爭議地區「納哥諾卡拉巴克（Nagorno-Karabakh）」的亞美尼亞族分離主義勢力爆發激戰，官員指出相關死亡人數已經增至23人，聯合國祕書長古特瑞斯已呼籲各方立即停火。

旅德奧瑞台灣學者聚柏林 談研究熱情業界展望

在德國、奧地利和瑞士學術機構任職的12位台灣學者這兩天聚在柏林，分享光學、化學、風力發電等領域的研究經驗，提到在工作壓力、競爭的環境中，熱情是做研究的基本條件。

高加索爭議區衝突增至23死 聯合國呼籲立即停火

高加索國家亞塞拜然軍方今天跟爭議地區「納哥諾卡拉巴克」的亞美尼亞族分離主義勢力爆發激戰，官員指出相關死亡人數已經增至23...

熱門新聞

川普提名的大法官！七個孩子的媽 唯一不出自常春藤名校

日女遭劈腿跑到渣男家自殺 仲介拍片推銷凶宅驚見令人毛骨悚然異象

爭議區衝突再起 亞美尼亞擊落5架亞塞拜然軍機

今天開盤前 五件國際事不可不知

紐時：川普15年間有10年沒繳聯邦稅 當選那年繳2.2萬元

特斯拉要在三年後推平價車 大陸電動車業者：放馬過來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。