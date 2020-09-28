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染疫康復卻掉髮 專家：來自壓力非病毒

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合27日電

新冠病毒全球肆虐，至今造成數十萬人死亡，許多人雖然染疫後順利康復，卻疑似產生掉髮的後遺症；許多專家指出，這些人掉髮的原因並非來自病毒本身，而是與病魔抗戰的過程中產生的生理壓力所導致。

近日來染疫後掉髮的患者愈來愈多，加上疫情期間人民生活發生劇變，讓未感染病毒的人也承受極大的壓力，掉髮的人數更是快速增加。

一般來說，人們在面對疾病、重大手術或情緒受創等壓力時，容易引起掉髮的現象，而疫情爆發後全球經濟活動近乎全面封鎖，導致很多人即使沒有染疫，卻要面對失業、財務危機和親友病逝等重大事件，造就人類身心理極大的壓力。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)皮膚科副教授赫塔帕爾(Shilpi Khetarpal)指出，疫情席捲之前已有很長一段時間沒有人諮詢關於掉髮的問題，但現在該診所平均每周就有20個掉髮的患者找上門。

根據民間調查機構Survivor Corps的數據顯示，7月期間有1567人染疫後康復，其中423人有異常落髮的現象；赫塔帕爾說：「疫情期間人類承受太多來自各方面的壓力，也讓掉髮的問題更加嚴重。」

其中一種常見的掉髮現象被稱為「休止期落髮」，患者平均一天的掉髮量超過正常的50至100根頭髮，通常會在面對極大壓力事件的數月後爆發，在懷孕婦女的身上也相當常見。

即將成為西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)皮膚科部門主任的醫生艾瑪‧亞斯基(Emma Guttman-Yassky)說：「最近這類型掉髮的人持續增加。」

亞斯基也表示，她的患者當中有相當一部分的人是負責前線抗疫的醫療人員，同時還包括自家的員工，她說：「有些人曾經確診，但不是全部，這是超時工作和與家人疏離的壓力所引起的。」

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