日本企業不再堅持總部擠東京！員工遷出不減薪

日經亞洲評論報導，愈來愈多總部設在東京的企業考慮將部分功能遷至其他城市，以減輕染疫風險。

日本上市公司有51%集中在首都地區，但疫情期間遠距工作興起，給這些公司的員工帶來逃離東京擁擠交通、同時尋求更舒適居住環境的機會。

系統開發業者IG集團Information Development部門主管高橋香緒里說，疫情驅動公司全面進行改革。

該公司在8月下旬宣布，10月起逐步將總部的部分功能轉移到西部城市鳥取縣米子市。新辦公室設有雲端中心，以及銷售行政和人力資源等部門。員工人數預計自11人起增加，到2025年底有近50人，最終100人。

該公司最大外國子公司位於全球最先爆發疫情、嚴格「封城」長達兩個月的中國武漢，管理階層因此意識到，萬一東京發生類似緊急事件，所有部門都集中在單一城市太欠缺彈性。東京也面對超級颱風和大地震的風險。

有近2萬名員工的人力派遣公司保聖那本月也宣布，包括人力資源、會計和新事業開發在內的部分業務，會從東京遷到兵庫縣淡路島，表彰「融入大自然的下一代生活和工作型態」。

保聖那計劃，東京大約1,200名員工或總公司三分之二功能，會在2023年度之前遷出，而且薪資一毛不減。

先前要求理賠必須由東京或大阪辦公室處理的大同人壽保險，現在允許員工在其他地區處理此一業務，因為發現4月和5月緊急狀態期間進行遠距工作也沒出現重大問題。

企業重新考慮東京商業重鎮角色的時機，正值日本政府提供最高100萬日圓獎勵金，鼓勵民眾搬離東京，但持續為位於東京的企業進行遠距工作。日本政府也提供最高300萬日圓，鼓 勵在鄉村地區成立資訊科技公司。