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環時：美再向中外交官下手必遭反制

世界日報 / 中國新聞組╱北京27日電

針對美國國務卿龐培歐近日接受美媒訪問時，提到中國駐紐約總領事館是中國在美的主要間諜中心，並預計可能會有更多中國外交官和間諜被補。中共黨報「人民日報」旗下「環球時報」26日發表社評稱，「美再向中國外交官下手必遭反制」。

香港經濟日報報導，龐培歐23日接受「紐約郵報」訪問時稱，中國外交人員的活動已超過正常外交界線，更似是間諜行為。他擔心，有關行為可能延伸到位於紐約的聯合國總部，而川普政府正密切注意在美國工作的中國外交人員數目。

對此言論，環時社評指出，這是美方在滋事挑釁，「而且很可能是美方為對中國駐美外交官和機構採取新的行動進行輿論鋪墊。」

社評稱，美方對中國外交官從事惡性情報蒐集的指控都是捕風捉影的，他們至今拿不出任何能被全球普遍認同的中國外交官「間諜行為」證據。

社評批評：美方這種病態的挑釁根本不是來自美對華關係的實際需要，它就是華盛頓要刻意衝擊中美關係，製造轟動效應。至於他們那樣幹的目的，全世界大概都看得懂：為了拉升川普政府的選情。

社評表示，一些人建議北京要漠視華盛頓這期間的某些挑釁，不隨之起舞。然而，「美方的有些挑釁是中方必須堅決回擊的。一旦美國對中國外交官採取行動，針對了我方多少人，我方勢必還擊，對美方相同數量的外交官採取對等行動。」

社評還揚言，「如果美國對中國駐紐約總領館的正常運行進行任何阻撓，美國駐中國的某個同等級別的總領館必將遭到對等報復。如果美方再關閉中國一個總領館，其在中國（包括香港）的一個具有同等重要性的總領館也將被關閉。」

紐約 間諜 香港

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