加碼抗中？印度30億向美買30架「死神」無人機

中印邊境對峙僵局未解，印媒報導，印度政府正在制訂計畫，希望逐步將其邊境部隊從保障內部安全的職責中「解放出來」，從而「加強對該國各個邊境地區的保護」。同時，以30億美元向美國通用原子公司購買30架MQ-9「死神」無人機，其中6架要求立刻交貨。

海外網引述印媒報導，根據計畫，印度準備把包括保障選舉在內的一系列內部安全職責，交給印度最大的準軍事部隊——中央後備警察部隊（CRPF）承擔。由此，其邊境部隊將不再需要「分心」協助相關內部安全工作。

報導稱，此舉主要是針對印度的三支邊境準軍事部隊，分別是印度與孟加拉國和巴基斯坦邊境的安全部隊（BSF）、印藏邊境警察部隊（ITBP）以及印度與尼泊爾和不丹邊境的安全部隊（SSB）。

報導援引一位印度高級官員說：印度邊境部隊目前已被指示「加強各自戰線的安全」，包括增設哨所等具體舉措。此外，印度還要求三支邊境部隊的「年輕官員們」組成小組，他們需要在各自所管轄的區域內，記錄下「哪怕很小的安全挑戰」，並進行討論和解決。

報導介紹，鑑於印度國內複雜的安全形勢，每年，該國邊境部隊都會從前線抽調成千上萬的警員，回到國內完成保障選舉等安全任務。

此外，環球時報報導，印度本次主導MQ-9採購的，並不是正在中印邊境執行對峙任務的陸軍和空軍，而是印度海軍。印度海軍認為MQ-9屬於「遊戲規則改變者」，它裝有光電、紅外和雷達探測設備，能夠實施激光目標指示、電子支援、火力打擊等任務。印度海軍打算把它與從美國進口的P-8I「波塞冬」、MH-60R「海鷹」直升機聯合使用，在印度洋執行反潛和反艦任務。

環時指出，印度海軍牽頭採購MQ-9，讓人對它的動機產生疑問。理論上說，P-8I的性能要遠遠超過MQ-9，且最需要MQ-9的應該是中印邊境西線的印度陸軍，印度海軍沒理由增強海上監視力量。

環時推測，「印度海軍航空兵的運營費有點承受不住了」：如果換成MQ-9，運營費用顯然就能比P-8I低很多。

不過，環時也稱，MQ-9可在空中續航35小時，可派去亞丁灣，也可派去麻六甲，更可派去中印存有領土爭議的「拉達克地區」東段。如果把第一批到貨的6架MQ-9全都集中到班公湖方向，就能形成至少兩架持續留空的偵察監視和打擊能力，威脅是顯而易見的。

另外，印媒報導，在中印外長於莫斯科舉行會晤並達成五點共識後，印度外交部長蘇杰生24日首次就中印關係發表講話。他表示，印度和中國正在經歷「前所未有的」局面，雙方需要坐下來尋求解決方案。