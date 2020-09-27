菅義偉聯合國演說 盼與金正恩無條件見面

日本首相菅義偉25日在聯合國大會一般性辯論發表影像演說，談及國際合作、奧運等議題，他表示有意無條件與北韓領袖金正恩會面，解決平壤方面綁架日本人的歷史問題，讓日朝關係正常化。這是菅義偉擔任首相以來的首次國際演講。

法廣網報導，菅義偉在演說中表示：面臨新冠疫情的挑戰，日本將向發展中國家在醫療和保健領域提供1700億日元（約16億美元）的援助，並在2年內將提供5000億日元（約47億美元）的貸款。 他並呼籲各國繼續團結一致，把當前的疫情危機變成加強合作的機會。

菅義偉並呼籲金正恩與日本進行首腦會談，表示日本將以2002年的日朝平壤宣言為基礎，以實現日朝邦交正常化為目標。他說，「作為日本的新首相，我準備和金正恩委員長無條件舉行會談」。

另據香港01報導，菅義偉在演說中再次強調於2021年舉辦東京奧運的決心，「日本決心明年夏天舉辦東京奧運，證明全體人類戰勝病毒大流行」。

東京奧組委則提議以簡化方式舉行，包括刪減工作人員的數量10-15％，並縮短訓練場地的開放時間，並取消運動員入村歡迎儀式；不過目前沒有削減運動員數量的計畫。

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