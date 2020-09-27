只上任27天… 黎巴嫩總理「組閣失敗」請辭

黎巴嫩首都貝魯特港口倉庫上月4日發生大爆炸，造成190人死亡、6000人受傷，震驚全球，也引爆民眾對政府腐敗的怒火，導致總理迪亞布請辭。阿迪布臨危受命，於8月31日獲得任命籌組新內閣，但遭到兩大政黨阻撓失敗，26日宣布請辭，上任僅27天。

阿迪布透過電視演說宣布請辭，他並向人民致歉，「我無法繼續籌組政府的任務，請讓我卸下重任，我無力實現人民的願望，組成改革團隊拯救這個國家。」雖未說明細節，但據信阿瑪爾及真主黨等什葉派勢力堅持掌控財政部有關。

阿迪布是前黎巴嫩駐德國柏林大使，是一名遜尼派穆斯林。他在與基督徒總統奧恩會面後，26日宣布辭去「籌組政府的工作」。

阿迪布嘗試組建一個由專家組成的內閣、權力由穆斯林、基督徒及希望遵循宗派主義的政治派別共同分享。但是他在數度與什葉派高級政客會面後，仍未能就如何任命部長達成共識。阿迪布尋求調整任命部長的方式，但一些職位已由個別派系控制多年，什葉派領袖擔心會被邊緣化。

黎巴嫩的經濟陷入困境，財政部長一職的人選很重要，但國內未有共識。伊朗支持的真主黨和其盟友「阿邁勒運動」身為主要的什葉派組織，要求由他們提出數個職位的人選，包括本來由什葉派政客擔任的財政部長。