反二度封城！倫敦1.5萬人上街示威 9警受傷16人被捕

歐洲爆發第二波新冠肺炎疫情，英格蘭地區確診病例增加，政府決定對部分自治市實施封城措施。約1萬5000人26日聚集在倫敦特拉法加廣場和海德公園抗議，高喊：「我們不同意！」

成千上萬示威民眾無視警方勸告聚集在倫敦市中心特拉法加廣場，放眼望去幾乎無人戴口罩，遑論保持社交距離；數名抗議人士認為疫情是捏造的騙局，政府藉此來控制人民。

警方試圖驅離時與部分民眾爆發肢體衝突，造成9名員警受傷和16人被捕。這是連續第二個周末反防疫限制示威爆發警民衝突。上周末的示威抗議有32人被捕。

世界各地相繼出現「抗疫疲勞」，民眾對於不見盡頭的疫情感到不耐，放棄防疫措施，例如日本在9月19至22日的敬老日連假爆發國旅潮，英國民眾也不想再度被關在家裡限制行動。

倫敦列疫情觀察名單

英國首相強生本周強化防疫限制措施，要民眾盡量居家工作，並下令酒吧和餐廳提早打烊。首都倫敦更在25日被列入新冠肺炎觀察名單。英國官員表示，倫敦確診病例上升，倫敦所有自治市鎮都被畫為「需要關注地區」，但政府尚未宣布進一步限制。

政府每周發布疫情觀察名單將感染率較高的地區畫分為「需要關注地區」、「需要進一步支持地區」及「需要介入地區」。

官方數據顯示，英國26日新增6042人確診、34人不治。累計確診42萬5775人，是歐洲第三高；死亡4萬2025人，是歐洲最多。