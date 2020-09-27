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安倍自豪4年前就說服川普抗中 警告「中國狂增國防預算」

世界日報 / 編譯中心／綜合26日電

日本前首相安倍晉三接受專訪時透露，2016年11月當時與尚未就任美國總統的川普首度會談時，就跟對方說明中國軍事崛起對日美同盟帶來的危機，川普後來的表現代表他的說明奏效。

安倍接受日本經濟新聞專訪時表示，回顧自己在2016年11月17日前往美國，拜會當時贏得大選但尚未就職的川普，向川普說明在中國強化軍事力量的環境下，日美同盟的重要性，這是他直到卸任前與美國建構堅強關係的起點。

川普問安倍「中國是從什麼時候開始，又是以什麼樣的速度增加國防經費」。安倍回說，中國用了近30年的時間增加約40倍國防經費，「（除了中國）全球沒有任何一個國家用這樣的速度增加」。聽完安倍的回答後，川普露出吃驚的表情。

安倍還以中國擁有的潛艦具體數量為例說明自己的看法，這些中國潛艦的目標就是在西太平洋的美軍第7艦隊，「這不光是日本的問題，也是美國的問題，希望美國能維持在區域的存在感」。

日美在之後共同揭櫫「自由且開放的印度太平洋」構想，並獲澳洲、印度、英國及法國等國支持。

安倍說，川普常跟他說「短期來說北韓是問題，但中長期來看則是中國」，這也表示他第一次跟川普會面時的說明已奏效。

川普也沒有忘記競選時要盟邦多分攤防衛經費政見，在跟安倍的連串會談上不斷說「美日同盟總是單方付出難道不會不公平？日本應該再多負擔一些美軍駐日經費」。

安倍回答說，美日是「互助同盟」，他會變更憲法解釋（同意行使集體自衛權）來完善安全保障相關法案。對安倍內閣為此支持率下滑逾10%，川普則讚許安倍「十分有勇氣」。

報導指出，有關2018年6月的歷史性首次美國在任總統與北韓領袖會談，安倍對舉行地點也有給建議。當時美國與北韓間在考慮的地點有南韓首爾、新加坡等數個方案，安倍說，如果在朝鮮半島舉行的話，很容易被北韓牽著走，應該在新加坡舉行；川普也認同這樣的看法。

安倍8月28日以舊疾惡化為由表明請辭之意，並在9月16日率內閣總辭，通算在任首相天數3188天，創日本憲政史上最長紀錄。

川普 日本經濟 北韓

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