德國之聲專訪／將要正面交鋒？美國不會容忍大陸與之平起平坐

約翰．米爾斯海默（John J. Mearsheimer）：從中國的角度看，如今最好不要與美國有任何嚴峻交鋒。中國20年後將能更好地與美國對抗。但有兩個因素正促使中國。其一，對於任何國家而言，隨著實力增強，在外交政策上幾乎不可能不變的更具侵略性。

這就是中國的現況。許多人會指責習近平，但我認為這與他的個性或利益沒有太大關聯。他所接手的中國比90年代時更為強大。與之前幾任領導人相比，他可以更耀武揚威。

第二個因素是中國的鄰國以及美國的反制。美國在2011年開始亞太再平衡策略，從而在地區內遏制中國。這造成了一種螺旋機制：美國及其亞洲盟國正在反制中國，而中國正作出回應。

剛剛提到亞太「再平衡」，美國究竟有多認真執行？許多東南亞國家認為他們孤立無援。

毫無疑問，當美國前國務卿希拉蕊·柯林頓在2011年宣布亞太再平衡時，美國剛開始思考制衡中國。在歐巴馬的任期內，美國沒有太多作為。但自從川普成為美國總統後，美國毋庸置疑在推行雄心勃勃的遏制政策，而且絕不止遏制這麼簡單。美國試圖打壓中國經濟，瞄準中國的科技業。關鍵之處在於，美國不容忍平起平坐的競爭者。

一些人認為美國無法阻止中國成為區域霸權。或許40年後中國的實力能與美國匹敵，屆時便無法再阻止中國坐大成為地區霸主。但我懷疑這是否會是最終結果。有理由相信美國在可預見的未來裡能遏制中國。

在國際政治中，盟國與聯盟起著重要作用。你怎麼解讀亞洲在這方面的情況？

仔細觀察中國的鄰國，多數都會與美國結盟對抗中國，組成一個平衡的聯盟。屆時肯定會出現兩個聯盟結構，就像在冷戰時期那般：一邊是北約，另一邊是華沙公約組織。

巴基斯坦、北韓、柬埔寨、寮國-或許還會有緬甸，很可能會站在中國這一方。日本、印度、新加坡和越南則將與美國結盟。

今年七月，澳洲前總理陸克文稱美中對立是「冷戰1.5&」。你怎麼看這樣的歷史類比？

從最基本的層面看，美中目前的情況與冷戰有相似之處。都是有一個國家意圖支配世界的一個地區。美國主導西半球，而如今中國毫無疑問有意支配亞洲。從這方面看來，確實存在相似之處。

不過也存在根本上的差異。首先，最初的冷戰發生在第二次大戰後，而且圍繞著德國問題。但亞洲並沒有這樣的情況。中國已經很久未曾打仗，地理位置也根本不同。美中潛在衝突的關鍵點是南海、東海和台灣。在冷戰時期，衝突或潛在衝突點在於中歐。這是一個重要的差異。

另一個重要的差異是，由於蘇聯是共產主義，其經濟效益並不高，雖然人口數相當，其財富從未超過美國的三分之一。中國是一個完全不同的對手。它的人口是美國的四倍多，擁有充滿活力的資本主義經濟體。因此，中國有潛力成為比美國更富裕的國家。所以美國最終要對抗的可能是一個比它更龐大的國家。

2011年時，您對美中避免衝突的可能性感到悲觀。您現在是否改變看法？

我現在對於美中爆發戰爭的可能性更悲觀了一點。我一直相信兩國之間會存在激烈的安全競賽。但近幾年裡，特別是自川普執政以來，我開始覺得戰爭的可能性比我預期的更高。同時我也發現，亞洲的地緣對於戰爭爆發的可能性起著多關鍵的作用。

在冷戰期間，美國和蘇聯將注意力集中在中歐。美國和蘇聯若開戰，將導致中歐爆發第三次世界大戰，甚至可能動用核武。幾乎不可能爆發這樣的戰爭。如今東亞的地緣狀況很不同。潛在的衝突點包括南海、台灣和東海。南海爆發戰事的情況更容易想象。當然，這樣的戰事是有限度的，但是可以想象這類戰爭會發生在海上，空軍以及海軍力量都會參與其中，這比冷戰時中歐發生戰爭的可能性更大。

再重申一次，我不是說這很可能發生，但這是可以想象的情況，而且非常令人擔憂。

有破除這種局面的方式嗎？

沒有，在這種根本的兩難狀況中，我看不到出路。這也是我將2011年的著作命名為《大國政治的悲劇》的原因。這正是國際關係的悲劇性。

約翰．米爾斯海默（John J. Mearsheimer）是美國著名政治學家，美國芝加哥大學政治學系羅蘭．溫德爾．哈裡森傑出貢獻教授，著有《大國政治的悲劇》（The Tragedy of Great Power Politics）等書。

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