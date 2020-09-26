快訊

不斷更新／「綜藝大熱門」摘金 憲哥：能為大家服務是我們的福氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國之聲專訪／將要正面交鋒？美國不會容忍大陸與之平起平坐

德國之聲 / 德國之聲
近來美國頻頻對中國大陸實施制裁手段。圖／德國之聲中文網
近來美國頻頻對中國大陸實施制裁手段。圖／德國之聲中文網

德國之聲：在習近平的領導下，中國展現力量的手段越來越激進。短期內，中國會與美國正面交鋒嗎？

約翰．米爾斯海默（John J. Mearsheimer）：從中國的角度看，如今最好不要與美國有任何嚴峻交鋒。中國20年後將能更好地與美國對抗。但有兩個因素正促使中國。其一，對於任何國家而言，隨著實力增強，在外交政策上幾乎不可能不變的更具侵略性。

這就是中國的現況。許多人會指責習近平，但我認為這與他的個性或利益沒有太大關聯。他所接手的中國比90年代時更為強大。與之前幾任領導人相比，他可以更耀武揚威。

第二個因素是中國的鄰國以及美國的反制。美國在2011年開始亞太再平衡策略，從而在地區內遏制中國。這造成了一種螺旋機制：美國及其亞洲盟國正在反制中國，而中國正作出回應。

剛剛提到亞太「再平衡」，美國究竟有多認真執行？許多東南亞國家認為他們孤立無援。

毫無疑問，當美國前國務卿希拉蕊·柯林頓在2011年宣布亞太再平衡時，美國剛開始思考制衡中國。在歐巴馬的任期內，美國沒有太多作為。但自從川普成為美國總統後，美國毋庸置疑在推行雄心勃勃的遏制政策，而且絕不止遏制這麼簡單。美國試圖打壓中國經濟，瞄準中國的科技業。關鍵之處在於，美國不容忍平起平坐的競爭者。

一些人認為美國無法阻止中國成為區域霸權。或許40年後中國的實力能與美國匹敵，屆時便無法再阻止中國坐大成為地區霸主。但我懷疑這是否會是最終結果。有理由相信美國在可預見的未來裡能遏制中國。

在國際政治中，盟國與聯盟起著重要作用。你怎麼解讀亞洲在這方面的情況？

仔細觀察中國的鄰國，多數都會與美國結盟對抗中國，組成一個平衡的聯盟。屆時肯定會出現兩個聯盟結構，就像在冷戰時期那般：一邊是北約，另一邊是華沙公約組織。

巴基斯坦、北韓、柬埔寨、寮國-或許還會有緬甸，很可能會站在中國這一方。日本、印度、新加坡和越南則將與美國結盟。

今年七月，澳洲前總理陸克文稱美中對立是「冷戰1.5&」。你怎麼看這樣的歷史類比？

從最基本的層面看，美中目前的情況與冷戰有相似之處。都是有一個國家意圖支配世界的一個地區。美國主導西半球，而如今中國毫無疑問有意支配亞洲。從這方面看來，確實存在相似之處。

不過也存在根本上的差異。首先，最初的冷戰發生在第二次大戰後，而且圍繞著德國問題。但亞洲並沒有這樣的情況。中國已經很久未曾打仗，地理位置也根本不同。美中潛在衝突的關鍵點是南海、東海和台灣。在冷戰時期，衝突或潛在衝突點在於中歐。這是一個重要的差異。

另一個重要的差異是，由於蘇聯是共產主義，其經濟效益並不高，雖然人口數相當，其財富從未超過美國的三分之一。中國是一個完全不同的對手。它的人口是美國的四倍多，擁有充滿活力的資本主義經濟體。因此，中國有潛力成為比美國更富裕的國家。所以美國最終要對抗的可能是一個比它更龐大的國家。

2011年時，您對美中避免衝突的可能性感到悲觀。您現在是否改變看法？

我現在對於美中爆發戰爭的可能性更悲觀了一點。我一直相信兩國之間會存在激烈的安全競賽。但近幾年裡，特別是自川普執政以來，我開始覺得戰爭的可能性比我預期的更高。同時我也發現，亞洲的地緣對於戰爭爆發的可能性起著多關鍵的作用。

在冷戰期間，美國和蘇聯將注意力集中在中歐。美國和蘇聯若開戰，將導致中歐爆發第三次世界大戰，甚至可能動用核武。幾乎不可能爆發這樣的戰爭。如今東亞的地緣狀況很不同。潛在的衝突點包括南海、台灣和東海。南海爆發戰事的情況更容易想象。當然，這樣的戰事是有限度的，但是可以想象這類戰爭會發生在海上，空軍以及海軍力量都會參與其中，這比冷戰時中歐發生戰爭的可能性更大。

再重申一次，我不是說這很可能發生，但這是可以想象的情況，而且非常令人擔憂。

有破除這種局面的方式嗎？

沒有，在這種根本的兩難狀況中，我看不到出路。這也是我將2011年的著作命名為《大國政治的悲劇》的原因。這正是國際關係的悲劇性。

約翰．米爾斯海默（John J. Mearsheimer）是美國著名政治學家，美國芝加哥大學政治學系羅蘭．溫德爾．哈裡森傑出貢獻教授，著有《大國政治的悲劇》（The Tragedy of Great Power Politics）等書。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

美中關係 冷戰 川普 習近平

相關新聞

美又派軍機偵察南海 逼近廣東海岸88公里

大陸南海戰略態勢感知（SCS Probing Initiative）平台26日在推特上發文，美國海軍派出包括EP-3E及...

德國之聲專訪／將要正面交鋒？美國不會容忍大陸與之平起平坐

德國之聲：在習近平的領導下，中國展現力量的手段越來越激進。短期內，中國會與美國正面交鋒嗎？約翰．米爾斯海默（John J. Mearsheimer）：從中國的角度看，如今最好不要與美國有任何嚴峻交鋒...

查理週刊舊址持刀攻擊案 18歲凶嫌承認犯行

接近調查工作的消息人士今天透露，昨天涉嫌在法國「查理週刊」（Charlie Hebdo）巴黎辦公室舊址持剁肉刀砍傷2人的...

累了！逾萬人英國倫敦街頭示威反二度封城

歐洲爆發新冠肺炎第二波疫情，英格蘭地區確診病例增加，政府決定對部分自治市實施封城措施。約1萬5000人26日聚集在倫敦特...

美國外交承認台灣？前北約指揮官：北京恐全面犯台

北約前最高指揮官、退役美國海軍四星上將史塔夫瑞迪斯（James Stavridis），25日在「日經亞洲評論」網站發表文...

總理提名人組閣失敗 黎巴嫩政府陷權力真空

黎巴嫩首都貝魯特港口倉庫上月4日發生大爆炸，造成190人死亡，6000人受傷，震驚全球。爆炸案也引爆民眾對政府腐敗的怒火...

3,500家美企狀告川普政府 不滿貿易戰加課陸貨關稅

路透報導，包括特斯拉（Tesla）、福特汽車（Ford）、目標百貨（Target）等大公司在內，過去兩周，已經有多達3,...

印軍獲授權：解放軍靠近就開火

過去幾個月來，中印邊界持續高度緊張。兩國日前舉行了第六輪軍長級會談，答應不再向前線增派部隊，但雙方皆未撤離目前兵力。印度一名高級官員說，在中印邊界線附近的印度邊防部隊已經得到授權，在自身安全受到威脅的情況下可以開槍自衛...

健康問題一籮筐！7月才染疫 巴西總統接受膀胱結石手術

巴西政府表示，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天接受手術取出膀胱結石，目前情況穩定。波索納洛近來有一連串健...

不增兵也不撤退！嚴冬將至 中印部隊打起「消耗戰」

中印邊境局勢持續緊張，兩國日前在第六輪軍長級會談後同意不向前線增兵，卻無意撤軍，雙方都加緊後勤補給，為漫長嚴冬做準備...

烏克蘭軍機墜毀燒成火球 25軍校生活活燒死

烏克蘭1架空軍飛機墜毀在東部的哈爾科夫附近，包含軍校實習生在內，死亡人數已經上升至25人，2人跳機倖存。

涉倫敦房產交易醜聞 教廷樞機主教辭部長

教廷24日宣布，最具影響力的教廷樞機主教之一、來自義大利的貝丘（Angelo Becciu）無預警辭去部長職務，並宣布放棄擔任樞機主教的相關權力。

熱門新聞

美國外交承認台灣？前北約指揮官：北京恐全面犯台

開門驚見89歲高齡外送員 TikTok網紅為他募款35萬

剖腹產女嬰被「一刀劃臉」破相 醫生撇責任：她亂動

把紐約中央車站當自家？3員工在地下打造秘密「男人窩」

證明人類戰勝病毒！菅義偉：明夏辦奧運

罕見道歉但否認焚屍！金正恩道歉信全文曝光了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。