印軍獲授權：解放軍靠近就開火

過去幾個月來，中印邊界持續高度緊張。兩國日前舉行了第六輪軍長級會談，答應不再向前線增派部隊，但雙方皆未撤離目前兵力。印度一名高級官員說，在中印邊界線附近的印度邊防部隊已經得到授權，在自身安全受到威脅的情況下可以開槍自衛。

美國之音報導，中印邊界衝突不斷，西段邊境班公湖（Pangong Tso) 日前還傳出槍聲，北京與新德里互相指責對方軍隊朝天開槍發出威脅。兩國還在衝突地區陳兵數萬人，而且有大砲、坦克和戰機的支持。

印度多家媒體引用一位不願透露姓名的高級官員在一次媒體聯訪中的話說，在此之前，開火是不可能的，比如像6月15日加勒萬的衝突，「現在我們說了，假如你們靠近，我們就開火……假如我們即將遭襲或處於自衛狀態，印度軍隊被授權可以開火。」

印度高級官員說，印度的立場是，既然中國打破現狀、率先派兵突破實際控制線，那麼中國必須先撤軍。他還說，隨著天氣逐漸轉冷，雙方邊防部隊看來將在對峙下和高原上度過嚴冬。

中國外交部發言人汪文斌則表示，當務之急是印方立即糾正錯誤做法，盡快在現地脫離接觸，以實際行動推動邊境局勢緩和降溫。