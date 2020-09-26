不增兵也不撤退！嚴冬將至 中印部隊打起「消耗戰」

中印邊境局勢持續緊張，兩國日前在第六輪軍長級會談後同意不向前線增兵，卻無意撤軍，雙方都加緊後勤補給，為漫長嚴冬做準備。

位於喜馬拉雅山區的拉達克（Ladakh）地區邊界沿線，目前仍有數以千計的中印士兵集結。該地區海拔超過4500公尺，冬季可降至攝氏零下40度，10月就要「封山」，所有主要道路都無法通行。

印軍目前有20至30萬兵力在該區集結，印度網路媒體ThePrint早前報導，印軍已陸續運送未來6個月的物資到邊境，包括冬季服裝丶糧食丶帳篷和燃料。

印度《經濟時報》引述亞洲新聞社（ANI）的報告稱，即使氣溫到達零下50度，印軍也有充足物資抵御，例如印度國防研究與發展組織（DRDO）研發利用溫室技術等，在冬天種植夏天的蔬菜，甚至是藜麥丶奇亞籽丶沙棘和枸杞等「超級食物」（superfoods）。而軍方預備的多層衣物和供暖帳篷，都確保官兵能在惡劣天氣下保暖。

中國方面，西藏軍區微信公眾號「高原戰士」也在本月9日發布消息稱，西藏軍區總醫院停機坪已正式投入使用。西藏軍區總醫院衛勤部部長吳前進稱，這將實現從醫院到邊防哨所丶演訓場等場地的「無縫對接」，大大提高衛勤保障能力。

《解放軍報》早前亦報導，為改善部隊醫療後勤，空軍已將新一批Y-9運輸機改裝成「空中醫院」，而在最近一次演習中，軍方利用無人機運送糧食到前線。

《南華早報》引述北京軍事專家周晨鳴稱，中國解放軍在後勤支援方面具有優勢，因為中國過去幾十年進行全國性脫貧工作，在偏遠邊界地區進行巨額投資，興建基礎建設。

新德里軍事專家Rajeev Ranjan Chaturvedy則表示，中印兩國都意識到隨著嚴冬來臨，這將成為一場「消耗戰」，指印軍在拉達克地區已駐扎數年，適應艱苦條件，「若中國試圖用武力改變現狀，會得到應有的回應，印軍已做好准備，並獲得政治領導人的全力支持」。

中印邊境局勢自今年5月起開始計畫，發生1975年以來首次流血衝突及鳴槍事件，多人傷亡。迄今，兩國已就邊境問題舉行了六輪軍長級會談。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】