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烏克蘭軍機墜毀燒成火球 25軍校生活活燒死

世界日報 / 編譯中心╱綜合25日電
烏克蘭軍機墜毀後變成一團火球，造成25人罹難。美聯社
烏克蘭軍機墜毀後變成一團火球，造成25人罹難。美聯社

烏克蘭1架空軍飛機墜毀在東部的哈爾科夫附近，包含軍校實習生在內，死亡人數已經上升至25人，2人跳機倖存。

綜合媒體報導，烏克蘭內政部指出，事故發生在當地時間25日晚上9時許，罹難者大多是烏克蘭武裝部隊哈爾科夫航空大學學生，失事地點在首都基輔以東450公里的哈爾科夫的楚格耶夫，疑似發動機故障惹禍。

據民眾拍到的畫面，失事軍機是一架安托諾夫26式運輸機，墜地後變成一團火球，火勢雖很快撲滅，但罹難者幾乎被活活燒死，僅2人冒險從飛機上跳下來重傷送醫。

烏克蘭內政部副部長杰拉申科證實這起意外，並形容事故發生「令人震驚」；烏克蘭總統澤倫斯基也將這次墜機事件描述為「可怕的悲劇」，將在周六前往當地視察，當局已成立緊急委員會調查事故的細節和原因。

哈爾科夫州州長庫徹表示，根據初步訊息，飛行員曾報告說2個發動機之一出現故障。

烏克蘭1架空軍飛機墜毀，造成軍校學生在內至少22人罹難，2人重傷。Getty Images
烏克蘭1架空軍飛機墜毀，造成軍校學生在內至少22人罹難，2人重傷。Getty Images

媒體報導，楚格耶夫有一個軍事機場，駐紮203訓練航空旅，主要是對年輕的飛行員與技術人員進行訓練；哈爾科夫航空大學是烏克蘭空軍的訓練大本營，烏克蘭所有軍事飛行員幾乎都出身該校。

資料顯示，烏克蘭空軍事故紀錄很少，最近的1次是2017年10月，烏克蘭空軍的蘇-27（Sukhoi Su-27）戰鬥機在演習時墜毀。

烏克蘭 事故 空軍

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