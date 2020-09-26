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涉倫敦房產交易醜聞 教廷樞機主教辭部長

世界日報 / 編譯中心／綜合25日電
最具影響力的教廷樞機主教之一、來自義大利的貝丘無預警辭去部長職務。美聯社
最具影響力的教廷樞機主教之一、來自義大利的貝丘無預警辭去部長職務。美聯社

教廷24日宣布，最具影響力的教廷樞機主教之一、來自義大利的貝丘（Angelo Becciu）無預警辭去部長職務，並宣布放棄擔任樞機主教的相關權力。

中央社引述法新社報導，教廷發出簡短聲明：「教宗接受了由樞機主教喬凡尼．安吉羅．貝丘閣下發出，辭去教廷冊封聖人部部長職位，並卸除與樞機主教有關權力的辭呈。」聲明並沒有說明貝丘請辭原因。

貝丘曾任梵蒂岡大使，後來擔任副國務卿，這個職務有如幕僚長，意味著他每日都能面見教宗方濟各，也是教宗最信任的幕僚之一。72歲的貝丘2018年夏天獲任命為樞機主教，並負責監督處理宣福禮和封聖事宜的部門。

據路透報導，教廷聲明中最引人注意的部分，是貝丘已「放棄與擔任樞機主教有關的權力」。

對貝丘這樣未滿80歲的羅馬天主教樞機主教來說，最重要的權力就是在現任教宗逝世或卸任後，參與選出新任教宗的祕密會議；放棄這項權力，代表著貝丘的請辭原因可能茲事體大。

貝丘擔任副國務卿任內，梵蒂岡捲入一宗充滿爭議的交易案，國務院利用教會資金買下倫敦一棟豪華建物作為投資用。這項調查案導致5位梵蒂岡職員停職、梵蒂岡警察局長請辭，金融資訊管理局（AIF）局長去職。

貝丘否認在這筆倫敦地產交易案中有任何不當行為，並為這筆交易辯護，表示這棟房產已經增值。

教宗 梵蒂岡 倫敦

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