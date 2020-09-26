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川習聯大互嗆 五十步笑百步 難當表率

世界日報 / 社論

聯合國9月22日紀念成立75周年大會，川普總統和習近平主席隔空藉視頻或錄影，進行了一次互嗆式對話，以不同方式將矛頭指向對方。川普演講一開始就直接將矛頭對準中國，稱新冠肺炎為「 中國病毒」，要求聯合國對中國追責。習近平則表示，「 反對(將疫情)政治化、污名化」。一位指責北京向世界傳播瘟疫，另一位將抗擊病毒視為國際合作的機遇。川、習都打到對方痛處，但也曝露各自的醜陋，如五十步笑百步，都難配稱是負責任大國的表率，讓國際多邊合作蒙受損害。

川普在短短七分鐘講話中，約6.5分鐘集中火力就疫情狠批中國，曾12次提到中國。他說：「 在二次大戰結束和聯合國成立75年後，我們再次投身於一場偉大的全球戰鬥。我們和『中國病毒』這一看不見的敵人激烈搏鬥，病毒已在188個國家奪去無數人的生命」。

川普指責中國將瘟疫釋放給全球，中國政府和實際上由中國控制的世衛組織(WHO)錯誤地宣稱，沒有證據顯示病毒會在人與人之間傳播。後來他們又錯誤地說，無症狀者不會傳播病毒，聯合國必須讓中國對其行為負責。

川普還說，中國每年向海洋傾倒千百萬噸塑膠和垃圾，在其他國家的水域過度捕撈，破壞大片珊瑚礁，向大氣排放的有毒汞比世界任何國家都多。中國的碳排放量幾乎是美國的兩倍，且還快速增加中。這些指責確實擊中中共要害，特別是防疫、生態污染和人權問題，川普把中國種種劣跡揭示在世人面前。

而習近平似為預先錄製的講話，不點名批判川普。他「 大國更應該有大國的樣子，要提供更多全球公共產品，承擔大國責任，展現大國擔當」，美國不應把精力浪費在指責中國上。習近平暗批美國面對經濟全球化，像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡假裝視而不見，或像唐吉訶德一樣揮舞長矛抵制，都違背了歷史規律。

習近平還宣布，中國將向聯合國新冠疫情全球人道應對計畫，再提供5000萬美元，並爭取2060年前實現碳中和，希望在2030年前達到最高排放量，早於先前的計畫。他努力向世人展示，中國積極投身國際抗疫合作，全力為氣候保護做出貢獻，中國是國際協定的可靠夥伴；北京想反襯川普攻擊中國和世衛，表現民族自私。

川普措辭強硬的講話，與即將舉行的總統大選不無關係。他的發言實際上是說給國內選民聽，試圖轉移民眾對政府應對疫情的不滿，將責任推給中國，掩蓋政府抗疫的糟糕表現。

而習近平也不點名批判美國，指「任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權利，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌和霸道。」他呼籲聯合國主持公道，「不能誰的拳頭大就聽誰的」。

諷刺的是，習總書記這番話，如對照北京對待香港，違反對港人「一國兩制」承諾，壓制港人爭普選和自由，即使國際群起反對，北京仍通過港區國安法，壓制港人言論自由，這種行為和霸凌、霸道有何區別？

再看近日，台灣並沒有進一步趨獨舉動，美國衛生部長、國務次卿接連訪台，美國宣布七項對台新軍售，共軍戰機已連續一周踰越台海中線，並入侵台灣西南領空；黨媒不斷恫嚇台灣民眾，這種行為難道不是「誰的拳頭大就聽誰的」，不是霸凌是什麼？中共對內、對外雙重標準，忘了攬鏡自照，批評美國時也在揭醜自己，國際社會和台港民眾難道不懂得分辨？

習近平講話也大談「忠於多邊主義」，維護聯合國在國際體系的核心地位，力圖展現中國在抗疫和氣候保護等領域的「豐功偉績」，卻隻字不提新冠病毒擴散初期，中國曾隱瞞疫情、處罰吹哨的醫師李文亮，想把自己塑造成負責任、有擔當的世界領導者，實際上也在推卸和逃避責任。

中美在聯合國激烈對抗，顯示全球更分裂。川普重申「 美國優先」，習近平強調「無意跟任何國家打冷戰熱戰」，卻各各話，未見合作的可能契機。聯合國秘書長古特瑞斯警告說，「新冷戰」即將開始，兩個最大經濟體將世界分裂成巨大裂縫。

川、習聯大演講話體現美中都想推脫責任，挽回失去的負責任大國形象，兩人對嗆，川普戳到中國的軟肋，習近平也讓川普在氣候變遷、國際多邊合作上自慚形穢。兩人如五十步笑百步，都和承擔負責任大國的重任相距甚遠。

川普 習近平 聯合國

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