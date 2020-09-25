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巴黎驚傳砍人已知4傷 地點竟在「查理周刊」恐攻原址

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
法國巴黎廿五日發生兩名兇嫌持刀砍人案件，已知四傷，地點竟在二○一五年「查理周刊」恐攻事件原址附近。（法新社）
法國巴黎廿五日發生兩名兇嫌持刀砍人案件，已知四傷，地點竟在二○一五年「查理周刊」恐攻事件原址附近。（法新社）

英國BBC報導，法國官員表示，巴黎25日發生2名兇嫌持刀砍人案件，已知4人受傷，其中2人身受重傷。案發地點竟在2015年「查理周刊」恐攻事件原址附近，當時恐攻造成12人死亡，行兇動機是恐怖分子不滿周刊褻瀆先知穆罕默德的內容。

當地媒體稱，2名嫌犯都在巴士底歌劇院前台階被捕。反恐警察已接管調查。巴黎東部第11區目前已拉起安全封鎖線，警方也告知民眾避開此地，並在現場附近找到疑似凶器的彎刀。法國媒體報導，嫌犯被捕時衣物沾滿血跡。

【中央社／巴黎25日綜合外電報導】

法國巴黎市警方今天表示，嘲諷雜誌「查理週刊」原本的辦公室外發生凶嫌持刀攻擊事件，導致4人受傷後，目前已逮捕作案的一名嫌犯。

法新社報導，根據警方表示，嫌犯是在廣闊的巴士底廣場（Place de la Bastille）附近被捕。

法國反恐檢察官辦公室表示，已就這起持刀攻擊案展開調查，嫌犯將因「與恐怖主義有關的謀殺未遂」、「與恐怖分子共謀」等行徑接受訊問。

2015年法國接連發生3起極端仇恨犯罪，震驚全球。1月7日塞德．果艾齊（Said Kouachi）和柴瑞夫．果艾齊（Cherif Kouachi）兄弟犯下「查理週刊」（Charlie Hebdo）攻擊慘案，造成12人喪命。

隔天，另一位恐怖份子柯利巴里（AmedyCoulibaly）先是在巴黎近郊殺害一名警察，9日更在巴黎東部猶太超市Hyper Cacher劫持人質，並行刑式槍殺4名猶太人。

柯利巴里已在現場遭黑豹特警隊擊斃，塞德和柴瑞夫．果艾齊兄弟也在逃亡途中遭憲兵特勤隊圍捕殲滅。

5年後，法國重罪法庭（la cour d’assises）於本月2日首次開庭審理這3案，傳喚200位關係人以及150位證人與專家。3案正在審理之際，又發生凶嫌持刀攻擊案。

巴黎 法國

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