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變種怪物？下水道清出「巨型老鼠」 路過民眾全傻了

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萌翻！巨鼠探測地雷和未爆彈獲頒動物勇氣獎

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
Magawa獲頒動物勇氣獎。取自PDSA
Magawa獲頒動物勇氣獎。取自PDSA

英國廣播公司（BBC）報導，一隻非洲巨鼠因在柬埔寨探測出許多地雷和未爆彈，獲頒動物勇氣獎（PDSA Gold Medal）。據估計，柬埔寨約有600萬個地雷。

7歲的Magawa重量1.2公斤、身長70公分，至今已經嗅出39個地雷及28個未爆彈藥。

英國動物慈善組織PDSA頒發給Magawa一枚金牌，表彰他在「柬埔寨致命地雷區拯救生命的奉獻精神」；PDSA金牌上刻有「動物勇氣或盡職精神」，在得獎的30隻動物中，Magawa是第一隻老鼠

Magawa接受慈善機構Apopo培訓，該機構位於坦尚尼亞，1990年代來便開始飼養這種能夠偵測地雷和結核桿菌的非洲巨鼠，牠們在經過一年訓練後通過認證。

Magawa能夠在短短20分鐘內搜索一個網球場大小的區域，根據Apopo，人類靠著金屬探測器在這種大小的區域需要花上一至四天的時間。

柬埔寨 老鼠 BBC

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