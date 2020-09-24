澳洲偵破20多年重大懸案！兇嫌冷血殘殺三女 靠DNA定罪

近25年前，澳洲夜生活鬧區有三名年輕女性在短時間內陸續失蹤並遭到冷血殺害，但警方始終逮不到兇嫌，令此案成為當地重大懸案之一；時至今日，作案男子終於被定罪，他的DNA成為了破案關鍵。

現年51歲的前電信技術員愛德華茲（Bradley Edwards）24日被定罪。1996年和1997年，他分別將23歲的兒童看護李莫（Jane Rimmer）和27歲的律師葛倫農（Ciara Glennon）從市中心綁架並殺害。

最先失蹤的一名女受害者斯皮爾斯（Sarah Spiers）雖然幾乎肯定也是遭愛德華茲毒手，但因其屍體下落不明，大法官表示證據不足而無法定罪。

三名受害者皆是在伯斯（Perth）富饒的市郊區克萊爾蒙特度過一夜後，於清晨失蹤。李莫和葛倫農的屍體在遇害幾周內於叢林中被發現，死因皆是遭到割喉，同時還有抵抗時造成的其他傷口。

二十多年來這幾起謀殺案一直懸而未解，直到2016年隨著鑑識科技的進步，警察才有重大突破。

愛德華茲在2016因為兩起強姦罪名被關進監獄，警方將葛倫農左手指甲中採集的DNA樣本與愛德華茲進行比對，檢方相信該DNA是葛倫農在死前抵抗時抓下的。

與此同時，檢方也在兩名受害者身上都發現了一種藍色纖維，與愛德華茲1995年坦承性侵的17歲女子褲子上發現的一樣，也符合愛德華茲工作制服的纖維。

受害者之一的妹妹得知判決後表示，時隔二十多年終於知道姐姐遭遇的慘劇，但也難過表示「無論如何，她永遠都回不來了」。