快訊

今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

王又正掰了「新聞深喉嚨」曝最新動向：我要再度出征了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲偵破20多年重大懸案！兇嫌冷血殘殺三女 靠DNA定罪

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
23歲的被害者李莫（圖左）和27歲的律師葛倫農（圖右）。澳洲二十多年來的重大懸案終於在24日破案。圖／每日郵報
23歲的被害者李莫（圖左）和27歲的律師葛倫農（圖右）。澳洲二十多年來的重大懸案終於在24日破案。圖／每日郵報

近25年前，澳洲夜生活鬧區有三名年輕女性在短時間內陸續失蹤並遭到冷血殺害，但警方始終逮不到兇嫌，令此案成為當地重大懸案之一；時至今日，作案男子終於被定罪，他的DNA成為了破案關鍵。

現年51歲的前電信技術員愛德華茲（Bradley Edwards）24日被定罪。1996年和1997年，他分別將23歲的兒童看護李莫（Jane Rimmer）和27歲的律師葛倫農（Ciara Glennon）從市中心綁架並殺害。

最先失蹤的一名女受害者斯皮爾斯（Sarah Spiers）雖然幾乎肯定也是遭愛德華茲毒手，但因其屍體下落不明，大法官表示證據不足而無法定罪。

三名受害者皆是在伯斯（Perth）富饒的市郊區克萊爾蒙特度過一夜後，於清晨失蹤。李莫和葛倫農的屍體在遇害幾周內於叢林中被發現，死因皆是遭到割喉，同時還有抵抗時造成的其他傷口。

二十多年來這幾起謀殺案一直懸而未解，直到2016年隨著鑑識科技的進步，警察才有重大突破。

愛德華茲在2016因為兩起強姦罪名被關進監獄，警方將葛倫農左手指甲中採集的DNA樣本與愛德華茲進行比對，檢方相信該DNA是葛倫農在死前抵抗時抓下的。

與此同時，檢方也在兩名受害者身上都發現了一種藍色纖維，與愛德華茲1995年坦承性侵的17歲女子褲子上發現的一樣，也符合愛德華茲工作制服的纖維。

受害者之一的妹妹得知判決後表示，時隔二十多年終於知道姐姐遭遇的慘劇，但也難過表示「無論如何，她永遠都回不來了」。

西澳州州長麥高文（Mark McGowan）在判決後發的推文中表示：「這起事件造成難以想像的傷痛，這些勇敢的家庭承受的痛苦將永遠無法平復。」愛德華茲將於12月23日被判刑。

現年51歲的前電信技術員愛德華茲於24日被定罪。1996年和1997年他將兩名女子從市中心綁架並殺害。圖／每日郵報
現年51歲的前電信技術員愛德華茲於24日被定罪。1996年和1997年他將兩名女子從市中心綁架並殺害。圖／每日郵報
第三名受害者斯皮爾斯的屍體至今下落不明，大法官表示儘管幾乎可以確定她也遭愛德華茲毒手，但沒有足夠的證據定罪。圖／每日郵報
第三名受害者斯皮爾斯的屍體至今下落不明，大法官表示儘管幾乎可以確定她也遭愛德華茲毒手，但沒有足夠的證據定罪。圖／每日郵報

失蹤 DNA 屍體 澳洲

延伸閱讀

澳洲研究：中國在新疆設立逾380座拘留中心

澳史上最慘！ 470領航鯨擱淺 380隻已死

澳洲大量鯨魚擱淺 至少400隻身亡

中國宣布禁止兩名澳洲「反華」學者入境

相關新聞

澳洲偵破20多年重大懸案！兇嫌冷血殘殺三女 靠DNA定罪

近25年前，澳洲夜生活鬧區有三名年輕女性在短時間內陸續失蹤並遭到冷血殺害，但警方始終逮不到兇嫌，令此案成為當地重大懸案之...

朝遺體淋汽油放火...南韓官員疑跳海投誠 北韓盤問後開槍射殺

南韓軍方今天證實，北韓軍方在海上盤問一名疑似叛逃的南韓漁業官員數小時後將其擊斃，接著火化遺體，以防新型冠狀病毒入侵北韓

安華三度錯失首相夢 動向受矚目 馬來西亞又「政盪」…

馬來西亞國會反對黨領袖安華至今已三度與首相一職擦肩而過，他今天召開記者會表明已經掌握國會接近2/3多數將組新政府，這次安華的首相美夢能否如願，引起外界關注。

「我們都是洛杉磯人」 台灣捐口罩助抗疫情野火

駐洛杉磯辦事處今天代表台灣政府捐出3萬5000片口罩，協助洛杉磯郡消防局對抗武漢肺炎疫情與野火災情，處長黃敏境致詞說：「...

俄納瓦尼22日出院「有機會完全康復」

美聯社報導，收治俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的柏林夏里特醫院（Charite）23日說，在經過32天的治療後，納瓦尼病情已明顯好轉，可以出院。該醫院表示，納瓦尼已在22日出院。

白俄總統秘密就職 民眾上街抗議遭水砲驅離

白俄羅斯強人領袖魯卡申柯（Alexander Lukashenko）秘密宣誓就職總統，引發民眾上街抗議。數千示威者今天在首都明斯克（Minsk）街頭集會，但遭白俄警方動用水砲驅散。

龐培歐批評中梵協議 傳教廷不滿

美國國務卿龐培歐日前公開呼籲梵蒂岡放棄與中國延長主教任命協議，引發梵蒂岡官員不滿。

聯合國視訊演說砲聲隆隆…馬克宏：拒任美中鬥爭擺布

法國總統馬克宏22日在聯合國發言時說，各國領袖不應任由美國與中國之間的權力鬥爭擺布，他呼籲凝聚「現代新共識」來因應全球各項挑戰。德國總理梅克爾也暗批美國、中國和俄羅斯強權角力，讓聯合國安理會形同癱瘓。

全球接受移民下降 加冰紐澳仍居首

難民問題近年加劇，全球對移民的接受度隨之下滑！諮詢公司蓋洛普23日發佈新的移民接受指數統計顯示，全球對於移民的接受度，在2016年至2019間呈現下滑。其中因為委內瑞拉內政危機，大量移民出走，南美洲國家的接受度下降最多，長年面對難民問題的歐洲，也有多國也呈現下滑。目前最接受移民的國家，則由加拿大居首，冰島、紐西蘭、澳洲、以及美國也排在前位。

杜魯多喊「不惜代價」創百萬工作機會 恐賠上總理大位

加拿大總理杜魯多23日在國會發表演說，提出重建全國經濟的計畫，試圖扭轉新冠病毒疫情對經濟造成的衝擊，和減輕日前一起醜聞風...

世界日報社論／「亞洲北約」勢在必行 印太安全新變局

亞洲的安全架構自冷戰以來，就不同於歐洲。亞洲是以各國與美國的雙邊安全關係組成，就像一根根扇骨，支撐一面摺扇，但西歐卻與美國、加拿大組成集體安全架構「北大西洋公約組織」(NATO)。

王子夫婦戰川普？哈利梅根的催票宣傳讓英國王室震怒

「我不能投票，我一生都不能選賢與能...但你們可以，所以請守護你神聖的一票！」為了追求人生自由而與英國王室冷戰切割的薩塞克斯公爵夫婦——哈利王子與梅根王妃——本周一趁著美國的「大選投票註冊日」，在加州宅邸錄播了一支催票影片，呼籲美國選民應積極投票，以對抗「仇恨言論、假文宣以及網軍烏賊戰」。儘管相關發言並未公開支持特定候選人，但考慮到王子夫婦過往的發言，國際輿論都認為這是針對現任總統川普的特徵指涉。儘管被暗指的當事人川普對此不以為意，甚至尖酸回諷哈利「娶到這種老婆？可憐吶」，但哈利在美國的發言卻引發英國輿論與王族高層的震驚與震怒，並放出消息指控：「哈利已經逾越了禁忌紅線...這次真將和英國王室恩斷義絕！」

熱門新聞

等不到觀光客餵食…奈良鹿「仙貝依存症」瘦成皮包骨

川普拒絕承諾權力和平過渡！ 外界憂他霸著白宮不放

美股早盤漲逾100點 Nike股價勁揚9.85%

北韓射殺火化「投北」公務員 南韓國防部嚴厲譴責

沒錢交租被趕出…3子女傷病急求醫 單親媽舉牌：請來買我器官

越南無良商人回收32.4萬個「用過保險套」清洗再出售 32歲女涉案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。