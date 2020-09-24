安華三度錯失首相夢 動向受矚目 馬來西亞又「政盪」…

馬來西亞國會反對黨領袖安華至今已三度與首相一職擦肩而過，他今天召開記者會表明已經掌握國會接近2/3多數將組新政府，這次安華的首相美夢能否如願，引起外界關注。

安華（Anwar Ibrahim）在大學時候即是出色的學生領袖，曾經因為抗議政府被扣留20個月。馬哈地（Mahathir Mohamad）於1982年擔任國民陣線政府的首相後，力邀安華加入國陣成員黨巫統，安華自此平步青雲，更於1993年被馬哈地視為接班人。

不過，馬哈地卻於1998年，以貪污、雞姦等罪名革除安華的副首相職，安華瞬間從天堂掉入地獄，隨後更因此陷入牢獄之災。

2008年，已執政51年的國陣政府在第12屆全國選舉的表現空前的差強人意，也是自1969年以來第二次沒有取得國會2/3多數議席。當時已是在野黨公正黨領導人的安華，宣稱已取得足夠的國陣國會議員支持，將於同年9月16日策動變天，組織新政府。

不過，9月16日當天，安華的協調折衝沒有結果，變天行動也無聲無息，國陣政府之後也安然無恙的繼續執政到2013年的全國選舉止。916這個數字自此成為安華的笑柄。

今年2月24日，希盟首相馬哈地辭去首相職不久後，希盟政府也跨台。馬哈地是於2016年因不滿時任首相納吉（Najib Razak），退出巫統後另成立土著團結黨，並和在野的希望聯盟結盟，放眼來屆選舉奪取政權。為了增加勝算，希盟於2018的全國選舉推選馬哈迪為首相人選，條件是馬哈迪必須於任相2年後把位置交給安華。

當時，安華再度因為雞姦案服刑，無法參加選舉。隨著馬哈迪的辭職，安華出任首相又成泡影。

從1998年至2020年，安華從不停止給自己製造尋求任相的機會。這一回，安華的任相之路，在獲得國家元首蘇丹阿布都拉（Abdullah Ri`ayatuddin）同意組織新政府和宣誓就任前，一切都可說是「未成定局」。

不過，倒是有些大馬政治人物，看衰安華這次的奪權行動或許又會如同2008年般的雷聲大，雨點小。尤其是兩度毀了安華首相職美夢的馬哈地，更是毫不客氣的說：「這已不是第一次了，我們走著瞧，看看這回是否成事？」

安華是否如同「唐吉訶德」一般，空有幻想而不切實際，無法讓美夢成真？他這次在政壇的動向，未來幾天將留給時間來告訴社會大眾。