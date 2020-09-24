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俄納瓦尼22日出院「有機會完全康復」
美聯社報導，收治俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的柏林夏里特醫院（Charite）23日說，在經過32天的治療後，納瓦尼病情已明顯好轉，可以出院。該醫院表示，納瓦尼已在22日出院。
夏里特醫院表示，「根據病人的病情與目前的情況，主治醫師認為完全康復是可能的」，但現在要判斷中毒的潛在長期影響仍為時過早。
法新社報導，納瓦尼的發言人則表示，納瓦尼將「暫時」留在德國繼續接受治療。
德國政府表示，毒理學檢測提供了「明確證據」，證明他遭到蘇聯時期軍用級別神經毒劑「諾維喬克」攻擊，前俄國雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）2018年在英國索爾茲伯里（Salisbury）也遭相同的神經毒劑攻擊。
法國與瑞典也指出，他們的獨立檢測結果跟德國當局結論一致。
路透報導，俄國克里姆林宮今天針對納瓦尼康復出院的消息表示，納瓦尼離開德國柏林的醫院後，就像其他的公民一樣，可自由返回俄國。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）還說，克宮樂見納瓦尼康復且出院。
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