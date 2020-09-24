白俄總統秘密就職 民眾上街抗議遭水砲驅離

白俄羅斯強人領袖魯卡申柯（Alexander Lukashenko）秘密宣誓就職總統，引發民眾上街抗議。數千示威者今天在首都明斯克（Minsk）街頭集會，但遭白俄警方動用水砲驅散。

法新社報導，目擊者稱，至少有兩人受傷、接受醫療援助。

抗議人士高喊「白俄羅斯萬歲」，一些人還戴上紙板製的皇冠。現場另可看到身穿綠色制服、但無識別徽章的鎮暴警察正在拘捕抗議者。

白俄獨立媒體Tut.by釋出的影片顯示，鎮暴警察暴力驅散抗議群眾，人們一邊大喊「法西斯主義者」。從現場照片也可發現一些示威者臉部沾血，包括女性在內。

對於魯卡申柯秘密宣誓就職，德國「開了第一槍」率先發表聲明，不承認他是白俄羅斯總統。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，德國不承認魯卡申柯是白俄羅斯總統，因他受爭議的連任不具「民主合法性」。

塞柏特說：「（這次大選）根本沒達到民主選舉的最起碼要求，既不公平也不自由。」