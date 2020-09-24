龐培歐批評中梵協議 傳教廷不滿

美國國務卿龐培歐日前公開呼籲梵蒂岡放棄與中國延長主教任命協議，引發梵蒂岡官員不滿。

三名匿名的梵蒂岡官員對路透說，龐培歐的發言令教廷錯愕，中梵協議儘管不完美，但不失為教廷與北京對話管道。

中梵協議下月到期，羅馬天主教教宗方濟各已批准延長兩年，讓教宗對中國主教任命有最後決定權，並允許中國天主教徒視他為普世教會的領袖。

不過，龐培歐19日起投書天主教期刊並發布一系列推文，認為梵蒂岡不應該延長中梵協議，「梵蒂岡若延長這項協議，恐將危及自身的道德權威。」龐培歐將在本月底訪問梵蒂岡。

路透指出，美國總統川普的競選策略是對北京強硬，對教宗不滿的保守派天主教徒也支持這種做法。

一名梵蒂岡高階消息人士說，教廷對龐培歐的干預感到「意外」。一名消息人士說，梵蒂岡已和美國官員討論過龐培歐的發言，但尚未打算公開發表評論。

三名梵蒂岡官員指出，中梵協議雖然不完美，但在中梵斷交近70年後讓梵蒂岡有直接管道與北京對話。一名官員說：「維持對話是少數幾個可與中國維持直接關係的工具。」