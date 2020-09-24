聯合國視訊演說砲聲隆隆…馬克宏：拒任美中鬥爭擺布

法國總統馬克宏22日在聯合國發言時說，各國領袖不應任由美國與中國之間的權力鬥爭擺布，他呼籲凝聚「現代新共識」來因應全球各項挑戰。德國總理梅克爾也暗批美國、中國和俄羅斯強權角力，讓聯合國安理會形同癱瘓。

法新社報導，馬克宏透過預錄影片在聯合國大會上說：「今日世界局勢，不能簡化為美中之間的對立，無論這兩強在全球分量有多重。我們不須在一場『雙人舞』中退而求其次，在無能共同體中當個可悲的旁觀者。」

法籲凝聚現代新共識

馬克宏呼籲凝聚「現代新共識」因應全球各項挑戰，他先前已警告，美國退出全球舞台，歐洲將有必要打造自己一套共同防禦戰略，並減少仰賴美國和中國大廠來供應關鍵技術。他說：「在技術、糧食或產業上完全依賴特定強權，將創造出種種弱點，破壞與全球穩定脣齒相依的各項平衡。」

他警告，新冠病毒危機進一步削弱多邊主義的支持度，讓某些國家不把聯合國或國際法放在眼裡。他說：「這場疫情終有解藥，但現代秩序崩壞將不會出現奇蹟療法。」

他指出：「多邊主義不僅是實踐信仰，在運作上也有其必要性。沒有任何一個國家能自行擺脫這場磨難。」

德損美：靠己不會較好

德國總理梅克爾則說，聯合國在對抗貧窮和化解衝突達成多項成就。她接著話鋒一轉，暗批美國、中國和俄羅斯等安理會常任理事國的角力，讓安理會形同癱瘓，無法達成具體決定，「由於成員國的自身利益，讓全球秩序無法正常運作」。

她並批評提倡「美國優先」的美國總統川普，強調光靠自己不會過得比較好，「我們活在同一個世界，幸福和痛苦都是共享」。

川普22日在聯大演說時，指責中國要為「中國病毒」負責，中國國家主席習近平反批，任何國家都不能我行我素，搞霸權霸凌。

聯合國：應避免新冷戰

聯合國秘書長古特瑞斯呼籲，世界應該停止衝突聚焦於對抗疫情。他在未指名美中兩國的情況下表示：「我們必須採取一切行動，去避免新冷戰。」

印尼總統佐科威第一次在聯合國大會發表演說，他表示，這波疫情是全球團結的機會，「我們看到的卻是嚴重的分歧和愈來愈升高的對立，如果繼續下去，我擔心穩定和永續和平的支柱就會搖搖欲墜，甚至遭到摧毀。」

佐科威說：「沒人會因為戰爭得利，在一片廢墟之中慶祝勝利沒有意義，在墮落的世界成為最大經濟力量，也沒有意義。」

南非總統Cyril Ramaphosa呼籲國際社會與國際夥伴支持非洲國家推出的全面經濟刺激計畫，並呼籲暫停非洲國家的債務和利息支付，以支持經濟復甦。

菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)則指出，世界需要協調一致的國際計畫，以確保新冠疫苗成為全球公益產品，讓全球民眾都能受益。