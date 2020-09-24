快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合國視訊演說砲聲隆隆…馬克宏：拒任美中鬥爭擺布

世界日報 / 編譯中心／綜合23日電
法國總統馬克宏22日在聯合國發表視訊演說，呼籲全球不要任由美中對立左右世界的局勢。（美聯社）
法國總統馬克宏22日在聯合國發表視訊演說，呼籲全球不要任由美中對立左右世界的局勢。（美聯社）

法國總統馬克宏22日在聯合國發言時說，各國領袖不應任由美國與中國之間的權力鬥爭擺布，他呼籲凝聚「現代新共識」來因應全球各項挑戰。德國總理梅克爾也暗批美國、中國和俄羅斯強權角力，讓聯合國安理會形同癱瘓。

法新社報導，馬克宏透過預錄影片在聯合國大會上說：「今日世界局勢，不能簡化為美中之間的對立，無論這兩強在全球分量有多重。我們不須在一場『雙人舞』中退而求其次，在無能共同體中當個可悲的旁觀者。」

法籲凝聚現代新共識

馬克宏呼籲凝聚「現代新共識」因應全球各項挑戰，他先前已警告，美國退出全球舞台，歐洲將有必要打造自己一套共同防禦戰略，並減少仰賴美國和中國大廠來供應關鍵技術。他說：「在技術、糧食或產業上完全依賴特定強權，將創造出種種弱點，破壞與全球穩定脣齒相依的各項平衡。」

他警告，新冠病毒危機進一步削弱多邊主義的支持度，讓某些國家不把聯合國或國際法放在眼裡。他說：「這場疫情終有解藥，但現代秩序崩壞將不會出現奇蹟療法。」

他指出：「多邊主義不僅是實踐信仰，在運作上也有其必要性。沒有任何一個國家能自行擺脫這場磨難。」

德損美：靠己不會較好

德國總理梅克爾則說，聯合國在對抗貧窮和化解衝突達成多項成就。她接著話鋒一轉，暗批美國、中國和俄羅斯等安理會常任理事國的角力，讓安理會形同癱瘓，無法達成具體決定，「由於成員國的自身利益，讓全球秩序無法正常運作」。

她並批評提倡「美國優先」的美國總統川普，強調光靠自己不會過得比較好，「我們活在同一個世界，幸福和痛苦都是共享」。

川普22日在聯大演說時，指責中國要為「中國病毒」負責，中國國家主席習近平反批，任何國家都不能我行我素，搞霸權霸凌。

聯合國：應避免新冷戰

聯合國秘書長古特瑞斯呼籲，世界應該停止衝突聚焦於對抗疫情。他在未指名美中兩國的情況下表示：「我們必須採取一切行動，去避免新冷戰。」

印尼總統佐科威第一次在聯合國大會發表演說，他表示，這波疫情是全球團結的機會，「我們看到的卻是嚴重的分歧和愈來愈升高的對立，如果繼續下去，我擔心穩定和永續和平的支柱就會搖搖欲墜，甚至遭到摧毀。」

佐科威說：「沒人會因為戰爭得利，在一片廢墟之中慶祝勝利沒有意義，在墮落的世界成為最大經濟力量，也沒有意義。」

南非總統Cyril Ramaphosa呼籲國際社會與國際夥伴支持非洲國家推出的全面經濟刺激計畫，並呼籲暫停非洲國家的債務和利息支付，以支持經濟復甦。

菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)則指出，世界需要協調一致的國際計畫，以確保新冠疫苗成為全球公益產品，讓全球民眾都能受益。

馬克宏

延伸閱讀

拒絕任由美中鬥爭擺布 法總統籲凝聚現代新共識

黎巴嫩無力組政府 馬克宏難掩不滿

患不治症被拒安樂死 法男直播死亡過程

黎巴嫩新總理將上任 面臨經濟危機及爆炸案處理

相關新聞

杜魯多喊「不惜代價」創百萬工作機會 恐賠上總理大位

加拿大總理杜魯多23日在國會發表演說，提出重建全國經濟的計畫，試圖扭轉新冠病毒疫情對經濟造成的衝擊，和減輕日前一起醜聞風...

菅義偉、文在寅首次電話會談 盼日韓合作處理北韓問題

日本首相菅義偉今天與韓國總統文在寅進行首次電話會談，菅義偉在會中提及，為因應北韓等問題，日韓合作很重要

大馬又變天？稱獲多數議員支持安華單方宣布組新政府

馬來西亞人民公正黨主席安華宣布，已掌握足夠強大的多數國會議員支持組建新政府。他說，這也意味著，慕尤丁領導的政府已垮台。他...

朝遺體淋汽油放火...南韓官員疑跳海投誠 北韓盤問後開槍射殺

南韓軍方今天證實，北韓軍方在海上盤問一名疑似叛逃的南韓漁業官員數小時後將其擊斃，接著火化遺體，以防新型冠狀病毒入侵北韓

安華三度錯失首相夢 動向受矚目 馬來西亞又「政盪」…

馬來西亞國會反對黨領袖安華至今已三度與首相一職擦肩而過，他今天召開記者會表明已經掌握國會接近2/3多數將組新政府，這次安華的首相美夢能否如願，引起外界關注。

「我們都是洛杉磯人」 台灣捐口罩助抗疫情野火

駐洛杉磯辦事處今天代表台灣政府捐出3萬5000片口罩，協助洛杉磯郡消防局對抗武漢肺炎疫情與野火災情，處長黃敏境致詞說：「...

俄納瓦尼22日出院「有機會完全康復」

美聯社報導，收治俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的柏林夏里特醫院（Charite）23日說，在經過32天的治療後，納瓦尼病情已明顯好轉，可以出院。該醫院表示，納瓦尼已在22日出院。

白俄總統秘密就職 民眾上街抗議遭水砲驅離

白俄羅斯強人領袖魯卡申柯（Alexander Lukashenko）秘密宣誓就職總統，引發民眾上街抗議。數千示威者今天在首都明斯克（Minsk）街頭集會，但遭白俄警方動用水砲驅散。

龐培歐批評中梵協議 傳教廷不滿

美國國務卿龐培歐日前公開呼籲梵蒂岡放棄與中國延長主教任命協議，引發梵蒂岡官員不滿。

聯合國視訊演說砲聲隆隆…馬克宏：拒任美中鬥爭擺布

法國總統馬克宏22日在聯合國發言時說，各國領袖不應任由美國與中國之間的權力鬥爭擺布，他呼籲凝聚「現代新共識」來因應全球各項挑戰。德國總理梅克爾也暗批美國、中國和俄羅斯強權角力，讓聯合國安理會形同癱瘓。

全球接受移民下降 加冰紐澳仍居首

難民問題近年加劇，全球對移民的接受度隨之下滑！諮詢公司蓋洛普23日發佈新的移民接受指數統計顯示，全球對於移民的接受度，在2016年至2019間呈現下滑。其中因為委內瑞拉內政危機，大量移民出走，南美洲國家的接受度下降最多，長年面對難民問題的歐洲，也有多國也呈現下滑。目前最接受移民的國家，則由加拿大居首，冰島、紐西蘭、澳洲、以及美國也排在前位。

世界日報社論／「亞洲北約」勢在必行 印太安全新變局

亞洲的安全架構自冷戰以來，就不同於歐洲。亞洲是以各國與美國的雙邊安全關係組成，就像一根根扇骨，支撐一面摺扇，但西歐卻與美國、加拿大組成集體安全架構「北大西洋公約組織」(NATO)。

熱門新聞

等不到觀光客餵食…奈良鹿「仙貝依存症」瘦成皮包骨

泰王奢侈成性？ 未繼位前就月花600多萬

川普拒絕承諾權力和平過渡！ 外界憂他霸著白宮不放

美股早盤漲逾100點 Nike股價勁揚9.85%

北韓射殺火化「投北」公務員 南韓國防部嚴厲譴責

越南無良商人回收32.4萬個「用過保險套」清洗再出售 32歲女涉案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。