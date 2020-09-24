杜魯多喊「不惜代價」創百萬工作機會 恐賠上總理大位

加拿大總理杜魯多23日在國會發表演說，提出重建全國經濟的計畫，試圖扭轉新冠病毒疫情對經濟造成的衝擊，和減輕日前一起醜聞風波對他和執政黨造成的傷害。

華爾街日報（WSJ）報導，率領自由黨的杜魯多概述近期議程的要點，內容包括重新聚焦社會政策，強調擴大兒童照護空間和改善銀髮族的健康照護。但在計畫宣布後，加幣貶勢擴大，以1.3381加幣兌1美元做收，貶幅達0.6%。

杜魯多承諾，持續提供財務支持給受疫情重創的產業、提供支出來提振乾淨技術產業的成長，以及努力幫助經濟額外創造100萬個就業機會，重返疫情爆發前的就業水準。

不過，在杜魯多提出這項計畫前，該提議已引發信評機構、經濟學家和前政府官員的擔憂，包括擔憂這項計畫的金額，以及是否加重財政負擔。信評機構惠譽（Fitch Ratings）已在今年剝奪加國的AAA評級。

加拿大豐業銀行經濟學家蕾貝卡表示，政府承諾擴大薪資補貼，所需成本約為400億加幣（300億美元），推動藥物和每日健康照護計畫將額外增加200億加幣的成本。

加國政府已宣布的支出措施，預料使今年度預算赤字攀升至3,432億加幣（2,565億美元），將是二戰以來最高。

杜魯多說：「我們正處於第二波疫情爆發的邊緣，可能比春季的疫情嚴重得多，政府將成為人民的後盾，不管要付出何種代價。」

由於杜魯多所屬的自由黨並未取得國會過半席次，因此須得到三個在野黨至少其中之一的支持，才能繼續執政。這項計畫最快下周交付國會表決，若提案遭三大反對黨否決，將促使加國啟動大選。

直到23日稍晚，加國仍不見任何主要反對黨表態支持這項計畫。加國最大在野保守黨表示反對這項計畫。第三大反對黨魁人政團（Bloc Quebecois）則認為，杜魯多忽略了呼籲提供更多健康照護支出的省份。左傾的新民主黨指出，該計畫不符合他們要求為民眾爭取更多有薪假，和停止減發失業福利的需求。

杜魯多先前因為處理疫情得當，激勵民調大幅升高，但最新民調顯示，由於他與一家經手學生獎助學金項目的慈善機構密切往來，這個道德醜聞重創他和自由黨的聲譽。