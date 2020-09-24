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全球接受移民下降 加冰紐澳仍居首

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
最新民調顯示，全球對移民的接受度在近年呈現下滑。（photo by PxHere, used under CC license）
最新民調顯示，全球對移民的接受度在近年呈現下滑。（photo by PxHere, used under CC license）

難民問題近年加劇，全球對移民的接受度隨之下滑！諮詢公司蓋洛普23日發佈新的移民接受指數統計顯示，全球對於移民的接受度，在2016年至2019間呈現下滑。其中因為委內瑞拉內政危機，大量移民出走，南美洲國家的接受度下降最多，長年面對難民問題的歐洲，也有多國也呈現下滑。目前最接受移民的國家，則由加拿大居首，冰島、紐西蘭、澳洲、以及美國也排在前位。

南美洲接受度下滑最多

根據《德國之聲》的報導，蓋洛普最新的「移民接受度指數」報告，調查各國人民對於移民在自己國家生活、搬進自己鄰近社區、以及結婚進入自身家庭的態度，再以0到9分的評分區間中，全球對移民的平居接受度從2016年的5.34分，下降到2019年的5.21分。這份民調在145個國家與區域中，訪問了超過14萬位民眾。

《美國之音》的報導指出，在這4年間移民接受度下滑程度最多的的國家，包括厄瓜多、秘魯、以及哥倫比亞等南美洲國家，這些國家自2015年起，承受了數百萬的委內瑞拉移民湧入。報告指出，一開始移民與難民在這些國家還受到歡迎，「但隨著國家的經濟、人民健康、教育、以及社福計畫愈趨耗盡，大眾的態度便轉往反對。」

加拿大對移民態度最友善

歐盟成員國23日才開會決議改革難民庇護計劃，但在統計報告中，許多國家的移民接受度也呈現下滑。比利時與瑞士對移民的接受度的下滑都榜上有名，而匈牙利、克羅埃西亞、拉脫維亞、以及斯洛伐克等國，都屬於整體上最不接受移民的國家，在歐盟政策下接收4百萬難民的土耳其，對移民的態度也趨負面。

至於對移民友善國家的國家中，由94％的民眾都持正面態度的加拿大居首，冰島、紐西蘭、以及澳洲則接續在其後，而歐盟國家中，僅有瑞典及愛爾蘭排進前10名。特別的是，儘管美國總統川普實施一系列的反移民政策，美國還是在對移民接受度高的國家中排名第6，僅有老年族群的給予評分稍微偏低。

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