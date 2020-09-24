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世界日報社論／「亞洲北約」勢在必行 印太安全新變局

世界日報 / 社論

亞洲的安全架構自冷戰以來，就不同於歐洲。亞洲是以各國與美國的雙邊安全關係組成，就像一根根扇骨，支撐一面摺扇，但西歐卻與美國、加拿大組成集體安全架構「北大西洋公約組織」(NATO)。

亞洲版北約的倡議，應該歸功剛下台的日本首相安倍晉三，在他第一度擔任首相期間，2007年在印度國會發表演說，提出以日本、印度、美國和澳洲等民主國家組成「自由與繁榮之弧」構想；2012年二度就任首相，他又主張亞洲四個民主國家應組成四國「菱形連線」，以對抗中國，但並沒有獲得美國歐巴馬政府積極響應。

2017年12月，川普政府公布「美國國家安全戰略報告」，正式認定中國是戰略對手，印度與中國的邊境主權之爭加劇，而日本則與中國有東海和釣魚島主權爭議，才讓幾個國家的戰略利益開始匯聚重合。

美國副國務卿比根8月底首先明確指出，印太地區缺少強有力的多邊安全合作機構，希望美、日、澳與印度在「四方安全對話」基礎上，建立有結構的團體，並準備於10月在新德里會談，邀請南韓、越南及紐西蘭加入，為美國籌組「亞洲版北約」暖身。

接著美國國防部長艾思博9月16日再度提出「亞洲版北約」。他說，美國有太多雙邊聯盟關係，包括美澳、美日、美韓等等，美國應該改變雙邊同盟作法，將盟國拉在一起，形成一個集體多邊的聯盟。

所謂的「亞洲版北約」至此不再只是一個戰略構想，主客觀情勢開始催化構想落實；美國目前的疫情開支及「舉債強軍」的赤字預算，已讓國債攀高到26.7兆美元，遲早會弱化美軍能量與國際影響力。

由於美國力量衰退，必須改變以往的全球戰略，將自己的兵力重新收縮才能確保本國安全。但一旦退出將留下權力真空，美國如果不願意由中國填補，就必須引入友好盟國力量填補權力真空，這就是多邊聯盟構想的來源。

雖然絕大多數印太國家不願在美中競爭中選邊站，但印太國家也不會對組成「亞洲版北約」說不；近來印太安全情勢發展，尤其中國崛起，衝擊印太地區秩序，愈來愈讓各國認為有必要建立一個地區多邊安全組織，抗衡或約束中國。

近日解放軍在南海實彈演習，代表可能準備進一步「騷擾」鄰國；共軍戰機頻頻越過台灣海峽中線，對台灣咄咄逼人，也讓周邊國家警覺。印度的轉變尤其驚人，過去印度一直奉行獨立自主的外交國防政策，內部一直警惕謹防被美國外交政策利用。

印度的武器系統也奉行自主原則，分別來自俄羅斯、美國、法國等國家，不讓任何單一國家對印度有太大影響力。但2017年洞朗邊界中印對峙事件後，習近平三次與印度總理穆迪的高峰會，都沒有達成解決方案。2020年又爆發衝突，讓印度改變態度，開始轉而尋求國際聯盟協助。

雖然現在有四方會談(Quad)，由美、日、澳、印四國外長參加的形式，但亞洲版北約是否真正成立的判準，要看年底一年一度的孟加拉灣的馬拉巴爾(Malabar)海上軍事演習，是否由美、日、印、澳四國參加，不過未來要達到像北約一樣防衛融為一體，仍然有許多問題。

首先，除了核心四國，還希望能邀請其他國家加入此多邊安全組織。目前鎖定的是南韓、越南和紐西蘭，先參與「四方安全對話」，再逐步加入。但在北京強烈抗議下，小國對站到美國這邊還是有顧忌，如果硬要整編到這個體系內，未來將影響同盟的共識與向心力。

其次，根據北約憲章第五條，「針對任何一個成員國發動的武裝攻擊，應被視為是對全體成員國發動的武裝攻擊」，如果要仿效北約般強制性安全義務，恐怕並不是印太國家所願意負擔。

最後，即使「亞洲版北約」真的成立了，是否能在中共武力犯台時，發揮嚇阻作用，存在極大疑問。雖然美國有協助防衛台灣的法定義務(美國各項國內法和六項保證)，但絕大多數區域內國家都不願意接手這個燙手山芋，捲入兩岸的紛爭。加入美國領導的集體安全體系是一回事，但要介入大陸認定的「中國內政」又是另一回事。

更何況如果台灣加入「亞洲版北約」，北京當局肯定會認定是外力正式介入「台灣問題」，進而啟動「反分裂國家法」，不僅亞洲北約無法嚇阻中共犯台，反而可能促成或加速共軍武力犯台，護台灣適足以害台灣。

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