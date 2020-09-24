北韓射殺火化「投北」公務員 南韓國防部嚴厲譴責

南韓國防部24日上午證實，北韓日前槍殺了一名投北的南韓公務員並火化其屍體，對此南韓強烈譴責北韓，並要求解釋和懲處。

韓聯社報導，該名公務員現年47歲，隸屬於海洋與漁業部，21日上午約11點30分在西部海域最北端延坪島（Yeonpyeong）附近巡邏時，從船上失蹤。南韓情報部門的人士透露，他在投靠北韓的過程中遭到槍殺。

南韓國防部聲明：「根據軍方針對各方情報的分析，北韓在水中發現該名男子後，野蠻地向其開槍並立即火化了他的屍體。」

聲明指出：「我國軍方強烈譴責這種野蠻的行徑，並強烈要求北韓方面解釋並懲處主事者。我們也要嚴正警告北韓，將為此事件負所有責任。」

南韓政府部門初步確認，該公務員在遠距離遭槍擊身亡，北韓隨即將屍體運走進行火化。官員分析認為，北韓邊防官兵或許是根據遵守邊境防疫規定，開槍射殺並迅速收屍火化，整起事件可能是偶發事故。