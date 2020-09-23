魯卡申科宣誓 就任白俄羅斯總統

（德國之聲中文網）引起爭議的白俄羅斯總統魯卡申科第六次宣誓就職。在未有預告的情況下，本周三（9月23日），現年66歲的魯卡申科出席了就職宣誓儀式。據該國官媒報道，魯卡申科將右手放在《憲法》上，用白俄羅斯語宣了誓。此後，國家選舉委員會主席葉爾莫辛娜（Lidija Jermoschine）向他頒發了國家總統證書。

不予承認

宣誓就職儀式舉行前夕，歐盟外交委員博雷爾（Josep Borrell）表示，不承認魯卡申科有權擔任總統。博雷爾在一篇博文中批評道，這是一次「偽宣誓就職」，「魯卡申科已失去任何合法性」 。

根據白俄羅斯憲法，新總統必須在大選後兩月內，即必須在10月9日前上任。但直到最後，總統府都未宣布宣誓日期。

8月9日及之後的日子

歐盟不承認8月9日的白俄羅斯大選結果。歐盟支持前候選人季哈諾夫斯卡婭（Swetlana Tichanowskaja）所領導的民主運動。掌權26年的魯卡申科宣布得票80.1%，再度蟬聯成功。俄羅斯祝賀他勝選。

自那個選舉周日以來，白俄羅斯國內持續發生歷史性的反魯卡申科大規模民眾抗議浪潮。民主運動要求他辭職、舉行沒有他參加的新選舉。魯卡申科拒絕下台，並一再動用安全力量對付示威者。

凝煉/李魚（德新社、路透社）

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