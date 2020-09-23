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泰王奢侈成性？ 未繼位前就月花600多萬
泰國民眾上周舉辦集會，要求王室改革。長年批判王室的流亡學者宋沙，21日在英國記者馬歇爾的臉書分享一份文件圖檔，顯示泰王瓦吉拉隆功在繼位之前就已花錢如流水。
宋沙（Somsak Jeamteerasakul）21日的臉書貼文上傳一份文件圖檔，是2016年5月1日至9月30日的預算，共計93萬8485歐元（約台幣3200萬元）。雖然名義是七名外交人員費用，但宋沙稱這實際上都是當時住在德國的瓦吉拉隆功的花費，平均月花超過台幣640萬元。
長年報導泰國王室新聞的馬歇爾指出，這筆預算只是冰山一角，泰王帶著隨從和女伴吃喝玩樂的開銷絕不只這個數字。馬歇爾23日的最新貼文更公布兩份官方文件，顯示瓦吉拉隆功名下至少擁有兩架飛機。
泰王對德國情有獨鍾，今年2月新冠肺炎疫情爆發後，他就悄悄飛往德國避疫，一直滯留當地，只有在4月初短暫返國出席公務活動。
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