30年龐大計畫！中國首度確立減排 誓言2060碳中和

中國將展開30年的龐大減碳計畫！中國國家主席習近平22日在聯合國大會上宣布，2060年中國要達成「碳中和」的目標，意即排放的量會等於吸收的量。中國是目前最大碳排國，佔全球碳排28%，這是中國第1次設立明確的減碳長期計畫，外界認為中國也想藉此代替美國，成為全球抗暖化先鋒。

明確宣示減排目標

根據《英國廣播公司》報導，這次的聯合國大會，習近平並沒有到紐約，而是以遠端視訊的方式發表演說。他直言，2030年中國的碳排將會達到高峰，但也承諾之後便不再增加排碳，並以30年的時間達成碳中和的目標。身為世界最大碳排國的中國，這是首次提出明確的減排計畫。

今年的氣候大會因為疫情緣故延宕至2021年，原本外界對於各國在減碳議題上不會有太多著墨，但習近平不但要中國減碳，還希望各國能一起加入綠色經濟的復甦，在疫情減緩下，以綠色、乾淨的能源、產業帶動經濟復甦。中國的碳排今年雖因疫情下跌，但6月復工以來又增加了不少。

中國帶頭抗暖化

在綠色和平-亞洲工作的李碩認為，中國希望透過帶頭宣誓減碳，造成地緣政治上的優勢，他認為減碳也是中國爭取國際地位的大戰略之一，中國的宣示會讓抗暖化的動能增加，但同時也是詢問各國的信號：「中國已經在減碳了，美國要跟上嗎？其他國要跟上嗎？」

李碩也指出，習近平在川普發表完演講沒多久就提到這件事，是精心策畫的安排。美國氣候前特使史騰分析，雖然很高興看到中國提出明確的計畫，但之後可能還要有具體的措施陸續推出才能讓各國信服，畢竟中國碳排的趨勢仍在增加，如果可以的話，時程最好要提早，以2050年為限比較適當。

《新華社》提到，習近平希望，各國面對新冠肺炎疫情，要踐行人民至上、生命至上、命運共同體意識和合作共贏理念，尊重各國自主選擇的發展道路和模式，秉持創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，推動疫情後世界經濟「綠色復甦」，堅持走多邊主義道路，維護以聯合國為核心的國際體系。

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