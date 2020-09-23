各國領袖聯大喊話 化紛爭齊心抗疫

世界領袖近日紛透過聯合國大會，呼籲敵對國家不要再起衝突！聯合國大會於近日登場，美國總統川普重申中國要為傳播新冠肺炎負責，習近平則希望各國維護聯合國多邊主義傳統。俄國總統普丁期許國際能設立禁武條約，並採用俄製新冠疫苗，而巴西總統波索納諾希望各國不要再對巴西的內政指手畫腳。

美、中針鋒相對

根據《半島電視台》報導，川普在大會上仍採取強硬論述，認為中國要負起新冠肺炎在全世界大流行的責任，並呼籲聯合國要積極調查，他也為美國的抗疫政策辯護說，美國跟其他188個國家一樣，努力對抗新冠肺炎造成的危害，雖然情況逐漸好轉，「但是中國還是要負責。」

但中國國家主席習近平則採比較溫和的論述《新華網》，他呼籲各國在疫情間要互相合作，也多次重申中國沒有意圖要跟「任何一個國家」進行「冷戰、甚至是熱戰。」他希望疫情不要再被政治化，並表示，中國是世界上最大的發展中國家，未來會以和平、開放、多邊主義與世界命運共同體的形式發展。

減緩衝突、取消制裁

「我們已經準備提供各國疫苗了，無論是免費或是收少許費用都行。」據《美聯社》報導，俄國總統普丁希望全世界可以簽訂禁武條約，減少區域衝突。而且他希望聯合國各國能夠採用俄國最新的新冠肺炎疫苗，「各位駐聯合國的使節、員工們都可以優先施打。」他也呼籲各國面對疫情造成的經濟蕭條，取消對俄國的貿易制裁。

《法蘭西24》提到，法國總統馬克宏在大會上直接否定川普延續制裁伊朗的計畫，他說，歐洲各國都不會與美國妥協，如果制裁到期不取消，將使聯合國安理會的信譽受損，也會讓中東的區域局勢更加劍拔弩張。伊朗總統魯哈尼雖然不對美國總統大選選邊站，但他希望「下一任」美國總統了解，伊朗不會輕易屈服於美國的淫威。

不要干涉內政

韓國總統文在寅則希望中國、日本、蒙古與北韓能夠組成區域抗疫聯盟，以人道援助為契機，讓朝鮮半島和平有更好的發展；土耳其則希望與希臘舉行對話，解決雙方在愛琴海開採石油的紛爭：卡達國王塔米姆呼籲中東各國取消自2017年以來對卡達的經濟制裁，並希望各國不要忽略巴勒斯坦人的權益。

「我們是假訊息的受害者」，巴西總統波索納諾辯說：「適度開發亞馬遜雨林很正常，我們不該背負環境惡人的罪名。」持續為他抗疫不力、加速開發雨林的政策辯護。而且他也指控，國際社會都知道巴西雨林天然資源豐富，所以透過支持不愛國團體（環團等），傷害巴西政府治權，非常不應該。

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