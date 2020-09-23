泰國學運領袖訴求民主 被控「冒犯君主」恐被關15年

泰國法政大學學生上周末並在大皇宮發起示威、鑲嵌「民主紀念碑」，並遞交請願書要求王室改革。警方表示，將以「冒犯君主罪」起訴主要的學生領袖，並對其餘參與者以違反公共集會法起訴。

泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮，8月10日法政大學學生在法政的蘭實校區集會，並發布10點改革王室的聲明，在泰國社會投下震撼彈。

以法政大學學生為主體的學生團體「法政與遊行聯合陣線」19日再度在皇家田廣場舉行示威，要求一部新憲法、現任政府下台以及王室改革，參與人數創下紀錄。

最高可判處15年徒刑

但抗議過後，學生領袖們面臨的是嚴厲控罪。曼谷郵報報導，泰國皇家警察總署副署長皮亞表示，警方已經收到各方對學生領袖的兩項指控，除了冒犯君主罪，還指控學生們在皇家田廣場擅自埋下紀念牌。觸犯冒犯君主罪者，最高將被判處15年徒刑。

10示威者被控違反集會法

據報導，4名學生領袖會被控以冒犯君主罪，另約有10名示威者會被控違反公共集會法。皮亞表示，警方會對示威領袖和支持者採取最嚴厲的法律手段。皇家警察副發言人奇沙納表示，由於部分學生領袖違反保釋規定參與示威，警方考慮撤回保釋。