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巴貝多將取消英女王元首地位 英議員控中國施壓
加勒比海島國巴貝多（Barbados）日前宣布，準備於2021年的獨立55周年「完全擺脫過去殖民時代」，取消英國女王伊莉莎白二世的國家元首地位、改制共和國，英國下議院一位議員22日聲稱，巴貝多此舉有來自中國的壓力。
保守黨籍的下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat MP）告訴泰晤士報，北京積極尋求削弱倫敦作為加勒比海國家重要夥伴的歷史地位。
雖然婉拒進一步詳細說明，但圖根哈特指「中國利用基礎建設投資與債務外交作為控制手段已有一段時間了，對我們是正在接近家園」，還說「英國夥伴長期面對敵手尋求削弱聯盟的挑戰，就是我們今天在加勒比海看到的，有些島嶼似乎接近要用溫莎的象徵性女王換成北京的嚴苛真皇帝。」
巴貝多1966年獨立後，仍與前宗主國英國維持穩固關係，近年則深化與中國往來，並於2019年加入一帶一路倡議。消息人士向泰晤士報透露，美國中情局有將中國在巴貝多活動情資分享給英方。
白金漢宮此前表示，改制共和要由巴貝多政府與人民自行決定，泰晤士報則未取得中國駐英大使館對圖根哈特說法的評論。
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